"Був людиною великого серця": на фронті загинув ветеринар і військовий Захар Палій

На фронті загинув лікар-ветеринар та боєць 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Захар Палій.

Про це повідомили в Українській асоціації лікарів ветеринарної медицини (USAVA).

"Захар був не лише висококласним фахівцем, а й людиною великого серця. Він присвятив своє життя турботі про тварин, працював у ветеринарній клініці "Друг" та обожнював займатися гірським туризмом", – розповіли в асоціації.

Захар став на захист України у перші дні повномасштабної війни. У складі 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади він виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках – на Сумщині, Херсонщині, Донеччині та Курщині.

Захару Палію було 35 років.

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За героїзм захисника нагородили низкою державних відзнак: почесними нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" і "Срібний хрест" та орденом "За мужність" III ступеня.

"Його побратими згадують про нього як про людину честі, відданого друга, лідера, який завжди підтримував бойовий дух і розумів кожного, хто був поруч.

Ця втрата – невимовний біль для родини, друзів, колег і всієї ветеринарної спільноти", – наголосили в USAVA.

Захар Палій нагороджений орденом "За мужність" III ступеня USAVA/Facebook

У ветклініці "Друг" зауважили, що Захар не просто лікував тварин, а рятував життя і робив світ добрішим.

"Його внесок у розвиток нашої клініки неоціненний, і ми завжди будемо вдячні за ті знання, тепло й підтримку, які він залишив у наших серцях.

Він до останнього залишався вірним своєму покликанню – рятувати життя. Спершу на своєму робочому місці, а потім – на фронті", – написали колеги захисника.

Керівниця благодійного фонду White Angel Галина Лазурчук розповіла, що Захар врятував десятки її підопічних.

"Витяг за вуха з термінальних станів сотні тварин. Неймовірно розумний, здібний, принциповий. Він постійно розвивався, дізнавався нове. Його професіоналізм в диференційній діагностиці не порівняти ні з ким.

Дякую за Борця, якого Ви витягли на останньому подиху, це подарувало йому ще 5 років життя в любові. Дякую за Теодора, якого інші лікарі приговорили до евтаназії в місячному віці. Завдяки Захару він вже 8-й рік радує своїх господарів. Дякую за.. я можу перераховувати довго", – написала вона у своєму дописі.