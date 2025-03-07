"Був людиною великого серця": на фронті загинув ветеринар і військовий Захар Палій
На фронті загинув лікар-ветеринар та боєць 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Захар Палій.
Про це повідомили в Українській асоціації лікарів ветеринарної медицини (USAVA).
"Захар був не лише висококласним фахівцем, а й людиною великого серця. Він присвятив своє життя турботі про тварин, працював у ветеринарній клініці "Друг" та обожнював займатися гірським туризмом", – розповіли в асоціації.
Захар став на захист України у перші дні повномасштабної війни. У складі 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади він виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках – на Сумщині, Херсонщині, Донеччині та Курщині.
Захару Палію було 35 років.
За героїзм захисника нагородили низкою державних відзнак: почесними нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" і "Срібний хрест" та орденом "За мужність" III ступеня.
"Його побратими згадують про нього як про людину честі, відданого друга, лідера, який завжди підтримував бойовий дух і розумів кожного, хто був поруч.
Ця втрата – невимовний біль для родини, друзів, колег і всієї ветеринарної спільноти", – наголосили в USAVA.
У ветклініці "Друг" зауважили, що Захар не просто лікував тварин, а рятував життя і робив світ добрішим.
"Його внесок у розвиток нашої клініки неоціненний, і ми завжди будемо вдячні за ті знання, тепло й підтримку, які він залишив у наших серцях.
Він до останнього залишався вірним своєму покликанню – рятувати життя. Спершу на своєму робочому місці, а потім – на фронті", – написали колеги захисника.
Керівниця благодійного фонду White Angel Галина Лазурчук розповіла, що Захар врятував десятки її підопічних.
"Витяг за вуха з термінальних станів сотні тварин. Неймовірно розумний, здібний, принциповий. Він постійно розвивався, дізнавався нове. Його професіоналізм в диференційній діагностиці не порівняти ні з ким.
Дякую за Борця, якого Ви витягли на останньому подиху, це подарувало йому ще 5 років життя в любові. Дякую за Теодора, якого інші лікарі приговорили до евтаназії в місячному віці. Завдяки Захару він вже 8-й рік радує своїх господарів. Дякую за.. я можу перераховувати довго", – написала вона у своєму дописі.