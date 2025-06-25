Росія пошкодила Будинок органної та камерної музики у Дніпрі: вибиті вітражні вікна

Вибиті вітрина у будівлі органної та камерної музики у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки 24 червня пошкоджено Будинок органної та камерної музики. Вибило понад 40 вітражних вікон.

Про це повідомив директор та художній керівник закладу Антон Чернета.

У коментарі Суспільне Дніпро директор зазначив, що вибуховою хвилею у будівлі винесло два великих та понад 40 маленьких вітражних вікон. Допомагати відновлювати їх будуть благодійники.

Попри пошкодження Будинок органної музики продовжить працювати. Уже 29 червня на глядачів чекатиме закінчення 38-го сезону. Усі події відбудуться за графіком, зазначив Чернета на своїй сторінці у Facebook.

Антон Чернета Антон Чернета Антон Чернета Антон Чернета Антон Чернета Антон Чернета Антон Чернета

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Зранку 24 червня російські військові атакували Дніпро ракетами. Загинуло 21 людина та майже 300 поранених.

Значних руйнувань зазнала інфраструктура міста, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади, гуртожиток, адмінбудівлю, автомобілі.

10 червня через російський обстріл у Києві було пошкоджено частину фасаду головної давньоруської пам'ятки – Софії Київської. Внаслідок вибухової хвилі відпав карниз центральної апсиди.