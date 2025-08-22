У Дніпровському художньому музеї відкрили інсталяцію "Червона річка"

У Дніпрі за 95 кілометрів від лінії фронту у художньому музеї відкрили інсталяцію "Червона річка". Близько 250 метрів мережива прикрасило зали будівлі.

Про це повідомив автор роботи Валерій Кузнєцов.

Над витвором Валерій працював разом зі своєю дружиною Катериною Кузнєцовою та Артемом Малютіним і Тетяною Щедровою.

У коментарі УП.Культура митець додав, що над роботою завершив працювати ще 5 липня, але лише зараз вирішив показати витвір. Поштовхом стала новини про перемовини між лідером Америки Дональдом Трампом та президентом РФ Владіміром Путіним на Алясці. Коли для останнього розстелили червону доріжку. Тоді Валерій вирішив показати роботу світові.

"Робота перетворюється на живу артерію, що обвиває сходи та стіни, звертаючись до тем війни, пам'яті, крові та втрат", – написав Валерій.

Інсталяція виготовлена з етиленвінілацетату – гнучкого синтетичного матеріалу та побічного продукту взуттєвого виробництва.

Митець додав, що цей матеріал у роботі схожий на пластилін. Через використання вінілових стяжок, сама робота виглядає колючою.

"Це також додає сенсу. Ми робили дещо, що нагадує наші візерунки. Але також хотіли передати в цій масі, що це кров, яка приймає образи візерунків. І я дуже радий, що ми зробили цей проєкт саме у художньому музеї. Оскільки наша робота гарно поєднується з роботами, які там зараз виставляються", – сказав Валерій.

Він додав, що у Дніпрі, яке розташоване за 95 кілометрів від фронту, інсталяція стає фізичною та емоційною відповіддю на події, що відбуваються. Червона, сітчаста структура асоціюється з "вразливістю людського тіла, традиційними культурними орнаментами та повзучою тінню насильства".

Цей проєкт продовжує довгострокове дослідження цього матеріалу. Митці працюють з ним з 2008 року.

Серед планів, Валерій хотів би зробити річку ще довшою та представити свою роботу в інших містах.