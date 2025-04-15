У Парижі зірвали презентацію книги екскерівниці російського пропагандистського каналу

Проукраїнські активісти зірвали презентацію книжки екскерівниці телеканалу RT France Ксенії Федорової "Заборонено. Свобода вираження поглядів за певних умов" на Паризькому книжковому салоні.

Про це повідомляє видання "Читомо" з посиланням на заступника голови Союзу українців Франції Володимира Когутяка.

До скасування презентації долучився Французький комітет європейської мережі солідарності з Україною. Люди з українськими прапорами оточили стенд видавництва, що надрукувало книгу. Вони закликали гостей та працівників не підтримувати російську агресію. Також принесли залиті червоною фарбою дитячі іграшки та увімкнули звук повітряної тривоги.

Федорова мала презентувати своє видання про цензурування медіа. Але провадженого не Росією, а французьким урядом.

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"Еммануель Макрон звинуватив нас у тому, що ми є агентами Кремля, що ми поширюємо фейкові новини. "Арком" теж спробував свої сили в цьому, але так і не зміг надати жодного доказу будь-яких правопорушень. Урсулі фон дер Ляєн знадобилося вторгнення Росії в Україну, щоб виправдати заборону нашого мовлення. Наша заборона була написана, запрограмована і здійснена. Я була засуджена до мовчання. Вони перемогли", - йдеться в анотації книги.

Саме ж видавництво Fayard зазначає, що книжка Федорової "розкриває замовчувану правду та описує маневри, які призвели до викорінення дисидентського голосу в новинах".

Обкладинка французького видання Fayard

Федорова заснувала канал RT France та з 2017 по 2023 рік була його президенткою та головною редакторкою. Почала працювати в мережі пропагандистських телеканалів Russia Today з 2005 року.

Паризький салон Festival du Livre de Paris ніяк не коментував скасування презентації. Натомість подякував усім за "величезний успіх" книжкової події. Salon du Livre є однією з найбільших французьких книжкових виставок і щороку приймає понад 150 тисяч відвідувачів у виставковому центрі Porte de Versailles.

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