Харків без головного архітектора: активісти вимагають прозорий конкурс

Харківські активісти написали маніфест до місцевої влади щодо необхідності відкритого конкурсу на посаду головного архітектора. Наразі Харків залишається єдиним містом без головного архітектора. На час публікації новини маніфест підписали 329 людей.

Про це повідомляє локальне медіа ЛЮК, яке також долучилося до розробки маніфесту.

Авторами маніфесту є Ольга Клейтман, архітекторка та керівниця SBM studio, Павло Храмов, автор ініціативи "Харків для людей", Віктор Дворніков, архітектор та Тара Доронін CEO Alter Development.

Серед вимог активістів:

Оголосити відкритий конкурс на посаду головного архітектора Харкова.

Забезпечити публічне формування умов конкурсу з залученням архітекторів, урбаністів, бізнесу та громадськості. Створити дорадчий орган конкурсу Раду громадських експертів для розробки технічного завдання конкурсу.

У рамках підготовки технічного завдання зобов’язати Раду громадських експертів провести дослідження громадської думки, стратегічні сесії та воркшопи. Провести публічне обговорення умов конкурсу.

Сформувати незалежну конкурсну комісію, до складу якої мають входити представники виконавчих органів Харківської міської ради, депутати Харківської міської ради, а також фахівці з профільних професійних об’єднань, громадських організацій відповідного спрямування та місцевих осередків Національної спілки архітекторів України.

Публічно висвітлювати всі етапи конкурсу.

Інституціоналізувати участь громади у питаннях архітектури та урбаністики, зокрема через створення консультативно-дорадчого органу.

Забезпечити розробку нового статуту Харківської територіальної громади відповідно до Закону України №3703, № 3841 та № 3590 з залученням громадськості, експертів з розвитку місцевого самоврядування та публічним обговоренням попереднього документу. Провести публічне обговорення основного документу та затвердити відповідно до процедури згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Автори пишуть, що архітектурне середовище Харкова роками залишалося "заручником кланової системи управління, зокрема, родини Поліванових–Чечельницьких [Сергій Чечельницький був головним архітектором Харкова з 2006 до 2017 року, а Тетяна Поліванова – з 2019 року і до початку повномасштабного вторгнення – ред.], діяльність яких призвела до численних спотворень в урбаністичній тканині міста".

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Зокрема за часи Поліванової та Чечельницького знищили чверть Лісопарку під приватну забудову, прибудували новий корпус Історичного музею, що спотворило вигляд площі й руйнує стіни історичної пам’ятки, точково забудували центр через, що знищена частина історичної спадщини, зруйнували пішохідний каркас міста тощо.

"Ці дії є наслідками тривалої відсутності фахового бачення, громадського контролю та стратегічного підходу до розвитку міста", – пишуть автори.

Тому представники архітектурної спільноту вимагають від влади дотримуватися ст. 14 Закону України "Про архітектурну діяльність" щодо "призначення на посаду головного архітектора області, району, міста здійснюється виключно за результатами конкурсу".

Активісти також додали, що якщо конкурс не може бути проведений під час воєнного стану, тоді призначення має здійснюватися з попередніми відкритими консультаціями з фаховою спільнотою та громадськістю.

У маніфесті активісти нагадують, що у травні 2025 року Харків посів останнє місце серед обласних центрів у рейтингу прозорості міст України за 2024 рік. На головній сторінці сайту Харківської міської ради відсутній доступ до інструменту пошуку, а Єдиний міський реєстр актів працює некоректно, що ускладнює доступ громадян до важливої інформації.

"Цей низький рівень прозорості свідчить про системні проблеми у відкритості та підзвітності міської влади", – додали активісти.

За даними голови міста Ігора Терехова, станом на березень 2025 року у Харкові внаслідок російської агресії пошкоджено або зруйновано близько 8 200 будинків.

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