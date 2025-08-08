У Харкові проведуть "Драма-спринт" для популяризації сучасної драматургії

Протягом 15-17 серпня у Харкові відбудеться фестиваль "Драма-спринт", спрямований на просування сучасної драматургії у театри прифронтових міст.

Про це УП.Культура повідомляють організатори події, "Театр на Жуках".

Цьогоріч фестиваль сучасної драми представлять у вигляді перформативних читань вісім п’єс, що отримали нагороди в 2024 році. Вперше подія відбудеться не в Києві, щоб децентралізувати тему сучасної драматургії.

"Репертуари багатьох театрів досі залишаються відірваними від реальних суспільних запитів. Ми переконані, що театр має бути відкритим до актуальних тем, і сучасна драматургія – це ключ до оновлення сценічного мислення. Саме драматурги першими реагують на виклики часу", – зазначає керівник проєкту, драматург і співзасновник "Театру на Жуках" Дмитро Терновий.

Увага в програмі направлена на взаємодію зі спільнотами з Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Чернігівської та Сумської областей.

РЕКЛАМА:

Серед поданих анкет на перегляд – режисери й режисерки, театрознавиці, менеджери, актори, акторки та художні керівники театрів. Особливістю цьогорічного відбору стала присутність представників державних театрів, що, за словами організаторів, свідчить про зростання інтересу до нової драми у професійному середовищі.

Програма фестивалю включає перформативні читання, публічні дискусії, презентації, професійні обговорення, майстеркласи та нетворкінг. Серед спікерів – головна режисерка Театру драми і комедії на Лівому березі Тамара Трунова, головний режисер Львівського театру імені Лесі Українки Дмитро Захоженко, виконавча директорка "Всеукраїнської ліги авторів" Марина Котеленець, що спеціалізується на авторському праві, а також драматург і керівник освітньої програми Театру Ветеранів Максим Курочкін.

Під час фестивалю також буде презентовано другий том антології "Драма Панорама 2024", що об’єднала п’єси-переможниці п’яти конкурсів: "Тиждень актуальної п’єси", "Липневий мед", Eurodram, TAW і Конкурсу короткої драми. До збірки увійшли вісім текстів: "Баланс" і "Військова мама" Аліни Сарнацької, "Параскева" Ольги Мацюпи, "Мааа, болить!" Юрка Вовкогона та Григорія Семенчука, "Бункер. Я вже нічого не боюся" Богдана Адаменка, "Привиди у гілках" Валерія Пузіка, "Птах на горищі" Олега Михайлова та "Нью-Йорк, +38" Олександра Жугана.

Основні події фестивалю транслюватимуться онлайн, а після його завершення в прифронтових містах-партнерах відбудеться серія читань сучасних п’єс у місцевих театрах.

Раніше у Києві було проведено два фестивалі "Драма-спринт", започатковано щорічне видання найкращих п’єc року "Драма Панорама", запущено конкурс театрального перекладу ім. І.Стешенко, модернізовано популярну онлайн-бібліотеку "Укрдрамахаб", створено сайт драматургічних перекладів Ukrainian Drama Translations, проведено низку читань української драматургії в США.