Росіяни пошкодили 17 пам'яток Харкова вчорашньою атакою

7 липня внаслідок російської атаки по Харкову пошкоджено 17 об’єктів культурної спадщини у районі Залопані. За словами архітектора Віктора Дворнікова, це будівлі, що збереглися з ХІХ століття.

В ексклюзивному коментарі УП.Культура Віктор Дворніков розповів, що влучання було у межах історичного ареалу і щільної житлової забудови. Переважно всі об’єкти розташовувались по вулицях Коцарській, частково Зброярській та кілька об’єктів на Чоботарській.

Поруч з епіцентром влучання серйозно пошкодило чотири об’єкти. Там утворилися наскрізні тріщини в стінах, деформація перекриттів та стін, у двох будинках виникла пожежа. Ще у п’яти об’єктів зруйновані дахи. Переважно вибиті шибки, невеликі тріщини в оздобленні.

Вирва від російського снаряду у районі Залопані в Харкові Віктор Дворніков / Facebook

Наслідку російських обстрілів у Харкові Віктор Дворніков / Facebook

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"Там же скрізь дерев'яні перекриття і внаслідок вибухової хвилі вони трошки підіймаються – опускаються. І весь тиньк, який тримається на цих перекриттях тріскається. Тепер вони всі потребують косметичного ремонту, але ті, що наближені до епіцентру вибуху, там, звісно, потрібен капітальний ремонт", – сказав Дворніков.

Наразі архітектор ще проводить аналітичну роботу, однак за його словами, не всі пам’ятки, які постраждали мають охоронний статус. Проте це історичні об’єкти, які зберегли автентичність та мають статус об’єкта культурної спадщини.

"Проблема, яку зараз ми підсвічуємо, це те, що дуже часто ці об'єкти не просто відсутні в реєстрах пам'яток, чи в переліках щойно виявлених пам'яток. Це означає, що вони взагалі не сприймаються як щось цінне ні мешканцями, ні місцевою владою", – пояснив архітектор.

Пошкоджені будівлі 19 століття Віктор Дворніков / Facebook

Ще одна проблема – за однією адресою зафіксовано одразу три різні будинки. Два з них мають охоронний статус, а третій, у який було влучання, – ні. Хоча ця будівля також кінця ХІХ століття.

Двері у будівлі, яка постраждала від російських обстрілів Віктор Дворніков / Facebook

Ворота, які розташовані біля пошкоджених будівель Віктор Дворніков / Facebook

За словами архітектора, загалом це унікальне явище, що об’єкти у цьому районі мають високі ступені збереженості.

"При правильному управлінні та підході, вони б могли бути цінними туристичними культурними об'єктами. На жаль, у нас такого немає", – додав він.

Як розповів Дворніков, на цих трьох вулицях не лише ззовні добре збереглися історичні будівлі, а й в середині:

"Всередині так само там велика кількість таких перлинок, які поза увагою. І таких об'єктів, вчора, ми виявили сім. Про їх існування ми навіть не знали. Це будинки, в яких збереглися фасади з ліпниною, столярні вироби, вікна та двері ХІХ століття, а також добре збереглися інтер'єри у квартирах. Виходить, що горе нам посприяло, щоб ми їх познаходили".

Також у будинках збереглася плитка 19 століття, мармурові сходи, огорожа з металевого чавунного литва, багато кованих виробів тощо.

Збережні мармурові сходи Віктор Дворніков / Facebook

Серед 17 пошкоджених будівель, дві мали руйнації раніше. Зокрема, одна з них знаходиться за адресою Чоботарська 33. У будинок ще у 2023 році влучив іскандер. Зараз він стоїть за огорожею та триває дискусія щодо його демонтажу. Втім поки ніяких робіт там не відбувається.

Віктор Дворніков проводить моніторинг в рамках робочої групи, яка займається збереженням автентичних елементів культурної спадщини.

Робоча група займається тим, що оперативно виїжджає на місце, де стався обстріл та працює з пошкодженим матеріалом, щоб його не вивозили на смітник.

На цей раз таких випадків обвалу або руйнацій будівель не сталося. Однак робоча група продовжить моніторинг чи мінятимуть у цих об'єктах автентичні рами, чи двері. У випадку, якщо будуть, то група наполягатиме на їх збереженні, або ж вивезе їх до реставраційної майстерні, де ці елементи відновлюватимуть та зберігатимуть.