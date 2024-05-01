У Херсоні оголосили конкурс проєктів меморіального комплексу "Бузковий гай"

Херсонська міська військова адміністрація оголосила про початок архітектурного конкурсу проєктів створення Меморіального комплексу "Бузковий гай" пам'яті захисників Херсона.

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Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.



Свої роботи на конкурс по 10 травня 2024 року можуть подавати архітектори, містобудівники, скульптори, художники, а також студенти відповідних вишів.

Проєкти майбутнього меморіального комплексу треба надіслати на пошту: [email protected] з приміткою "На конкурс".



Проєкт спорудження комплексу пам'яті захисників Херсона має охоплювати межі вулиць Нафтовиків – Дмитра Донцова – 2-гу Західну – 5-ту Західну.



Конкурс почнеться після збору всіх заявок – 13 травня 2024 року. Триватиме він майже три місяці – до 9 серпня 2024 року.



Три найкращі проєкти оголосять не пізніше 23 серпня. Їхні автори отримають грошову винагороду розміром 65, 35 та 20 тисяч гривень. Проєкт головного переможця згодом буде реалізований.



Бузковий парк

– місце в Херсоні, де 1 березня бійці Сил територіальної оборони зустріли російських окупантів, які почали заходити в оточене місто. Там чотири десятки херсонців вступили в бій з росіянами, чиї сили значно переважали. Українці були з автоматами та "коктейлями Молотова", окупанти – на броньованій техніці.

Тривалий час про той бій майже не було відомо. Відео з полеглими тероборонівцями, що з'явилося в Мережі 2 березня, зникло з Youtube, а росіяни намагалися приховати цей епізод.

У травні 2022-го херсонці облаштували в парку меморіал "Херсон Тут"

Втім, вже у травні в Бузковому парку містяни облаштували меморіал бійцям Херсонської тероборони, які загинули 1 березня.

У першу річницю бою, 1 березня 2023 року, встановили пам'ятний знак на честь загиблих.

Більше про подвиг захисників Херсона у Бузковому парку читайте в спеціальному репортажі УП.