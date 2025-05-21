У театрі Франка відкриють виставку до 20-річчя вистави "Наталка Полтавка"

Виставу "Наталка Полтавка" грають у театрі з 2005 року

У четвер, 22 травня, у київському театрі імені Івана Франка відкриється виставка до 20-річчя вистави "Наталка Полтавка", яку тут ставлять з 2005 року.

Про це повідомив Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

На виставці можна буде побачити: світлини з вистав, у різних акторських складах, від первісного до теперішнього, макет сценографії і ескізи інтермедійної завіси та заднику сценографа Андрія Александровича, ескізи костюмів художниці по костюмах Людмили Нагорної, афіші до вистави, елементи реквізиту та імпровізовані костюми персонажів.

У театрі Франка виставка триватиме до 10 червня Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Виставка приурочена до 20-річчя вистави "Наталка Полтавка" Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

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Відкриття виставки відбудеться о 16:00. Працюватиме вона до 10 червня. Відвідати її можна щодня з 15:00, окрім понеділка.

Подивитися виставку можна за квитком на виставу, або за донат на підтримку ССО.

Зрежисував виставу у театрі Франка Олександр Ануров та Петро Панчук. Музику адаптував Олег Скрипка, лідер гурту "ВВ".

П'єсу "Наталка Полтавка" написав Іван Котляревський. Це історія кохання між бідною селянкою Наталкою, її коханим Петром та закоханим у Наталку багатим чиновником. Сюжет розгортається в селі над Ворсклою біля Полтави.

Це була перша українська п’єса, написана народною мовою й поставлена на професійній сцені. Її прем'єра відбулася у 1819 році на сцені Полтавського театру. Відтоді "Наталка Полтавка" не сходить зі сцени понад 200 років.



Згодом, у 1889 році композитор Микола Лисенко створив оперу на основі п’єси.

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