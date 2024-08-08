У Києві знову горів закинутий кінотеатр "Тампере"

Ввечері 7 серпня у Києві почалась пожежа в закинутому театрі "Тампере" у Солом’янському районі Києва. Рятувальники ліквідували загоряння без жертв і постраждалих, повідомив "Суспільному" речник ДСНС Павло Петров.

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Як виявили пожежники, на другому поверсі будівлі загорілося сміття на площі 15 кв. метрів. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Пожежа в кінотеатрі сталася не вперше – у травні 2022 році загорілася глядацька зала на першому поверсі. Згодом вогонь поширився на всю триповерхову будівлю. Після цього ремонт або реставрацію будівлі не починали.

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УП.Культура також звернулася за додатковою інформацією до Київської державної міської адміністрації.

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Про кінотеатр "Тампере"

Вперше кінотеатр відкрити 1967 року з назвою "Відрадний" на честь однойменної історичної місцевості Києва та житлового масиву за радянських часів. На фасаді встановили мозаїчне панно невідомого авторства із зображеннями жінок та квітів.

У 1984 році його перейменували на честь фінського міста Тампере, побратима Києва. Кінотеатр спеціалізувався на дитячому кіно та мультфільмах, а згодом на широкому спектрі радянського кіно. Будівля була розрахована на 700 глядачів, однак не збирала таку кількість відвідувачів.

Пізніше "Тампере" зробили імпровізованим торговельним центром, у великій залі почали продавати продукти та одяг, господарчі товари. До 2008 року кінотеатр закрили.

Останні роки "Тампере" був у поганому стані, навколо поставили огорожі. Marjan Blan / Unsplash

Увесь цей час будівля перебувала в комунальному управлінні, декілька разів Солом’янська державна адміністрація анонсувала нове відкриття "Тампере". Втім, кінотеатр передали на 5 років у власність приватної юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю "Дельта-ПФ".

З того часу орендар не виповнив умов договору та нехтував будівлею. Через це почався тривалий судовий процес між громадою та компанією.

"Були неодноразові спроби визнати право власності за територіальною громадою Києва, але у 2020 році Верховний Суд своїм рішенням залишив цю історичну будівлю у власності приватної юридичної особи", – повідомляла раніше пресслужба Солом’янської районної адміністрації.

Видання The Village Україна пише, що в 2020 році компанія-девелопер повідомляла про реконструкцію кінотеатру і створення культурного центру на його місці. Дотепер кінотеатр закинутий та не обслуговується власником.