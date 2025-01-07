Експонати з національного музею Ханенків показують в Королівському замку Варшави

У Королівському замку у Варшаві розпочалась виставка творів європейського мистецтва з Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Урочисте відкриття виставки відбулося 5 січня 2025 року у рамках головування Польщі в Раді ЄС протягом наступних пів року. Подію представили за участі міністрів культури Польщі та України.

"Я дуже вдячна дирекції музею Ханенків і владі України за те, що вони нам повірили, бо треба насправді довіряти, щоб прислати свій найбільший скарб до нас на збереження", – наголосила директорка Королівського замку Малґожата Омілановська-Кільянчик.

В експозиції представили 37 творів італійського, іспанського, французького, фламандського мистецтва, а також кілька картин польської культурної спадщини.

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Серед представлених експонатів є роботи Рубенса, Беллота та Ораса Верне. Також однією з головних картин для польсько-української співпраці став портрет останнього короля Польщі Станіслава Августа Понятовського.

Портрет останнього короля Польщі Станіслава Августа Понятовського Радіо Свобода

Картину намалювали незадовго до смерті державця. Донедавна цю роботу вважали втраченою, але зараз вона перебуває у колекції музею Ханенків.

"Сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу і майбутнє, ми маємо обовʼязок нагадувати світу, що в центрі цієї боротьби є також прагнення зберегти національну спадщину, безцінне свідчення історії, ідентичності та людської геніальності", – зазначила міністр культури та національної спадщини Польщі Ганна Врублевська.

Роботи зберігатимуть та демонструватимуть у Королівському замку у Варшаві до кінця березня.

Співпраця музею Ханенків з міжнародними колегами

Це одна з перших масштабних презентацій колекції з музею Ханенків за межами України. Також частину робіт доставили до Національного музею Вільнюса та паризького Лувру. Планується, що згодом колекцію представлять у Ґаазі та Кельні.

Після 24 лютого 2022 року Музей Богдана та Варвари Ханенків сховав артефакти з власної колекції, що уберегти від пошкодження та знищення. Хоча інституція не проводила виставок експонатів музейної колекції, та продовжувала екскурсійну діяльність та приймала виставки сучасних художників.

Як розповіла директорка музею Ханенків Юлія Ваганова, Королівський замок був першою установою, що на початку повномасштабного вторгнення запропонувала допомогу. До київського музею тоді надійшов лист, у якому колеги з Польщі цікавилися, як можуть допомогти інституції.

Під час російського масованого ракетного обстрілу Києва 10 жовтня 2022 року музей отримав ушкодження. Через те, що на дитячий майданчик поруч з будівлею впала ракета, вибуховою хвилею вибило музейні вікна та ліхтарі біля фасаду. Крім Музею Ханенків у той день також постраждали культурні та освітні об’єкти, розташовані у центрі Києва.

Вже весною 2023 року команда музею вирішила відправити частину колекції, що зберігалась у музейних фондах, на реставрацію та збереження у Королівський замок Варшави. Фахівці реставраційного центру працювали над відновленням експонатів приблизно рік.