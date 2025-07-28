У Кропивницькому росіяни пошкодили обласну філармонію

У ніч на 28 липня росіяни атакували Кіровоградщину дронами. Вибуховою хвилею було пошкоджено обласну філармонію у місті Кропивницький, пам'ятку архітектури місцевого значення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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У будівлі вилетіли шибки вікон та пошкоджений фасад. На місці працювали комунальні служби та фахівці, щоб визначити й обстежити наслідки. Постраждалих та загиблих не виявили.

Як зазначила в коментарі Суспільне Кропивницький директорка філармонії Наталія Агапєєва, пошкоджено понад 20 вікон й невідомо, чи доведеться замінювати у всій будівлі.

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Історія обласної філармонії у Кропивницькому

Хоча фактично філармонія була заснована у 1944 році, спорудження концертної зали відбулося лише 1954 року. Проєкт будівлі розробила заслужена архітекторка України Лідія крейтор, а здоблення стелі, карнизів, колон створив скульптор-ліпняр Володимир Зайцев.

Будівля розташована навпроти Ковалівського парку. Свого часу в ній розпочинали кар'єру Антоніни та Віталія Мареничів з однойменного вокально-інструментального ансамблю.