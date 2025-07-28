У Кропивницькому росіяни пошкодили обласну філармонію
У ніч на 28 липня росіяни атакували Кіровоградщину дронами. Вибуховою хвилею було пошкоджено обласну філармонію у місті Кропивницький, пам'ятку архітектури місцевого значення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
У будівлі вилетіли шибки вікон та пошкоджений фасад. На місці працювали комунальні служби та фахівці, щоб визначити й обстежити наслідки. Постраждалих та загиблих не виявили.
Як зазначила в коментарі Суспільне Кропивницький директорка філармонії Наталія Агапєєва, пошкоджено понад 20 вікон й невідомо, чи доведеться замінювати у всій будівлі.
Історія обласної філармонії у Кропивницькому
Хоча фактично філармонія була заснована у 1944 році, спорудження концертної зали відбулося лише 1954 року. Проєкт будівлі розробила заслужена архітекторка України Лідія крейтор, а здоблення стелі, карнизів, колон створив скульптор-ліпняр Володимир Зайцев.
Будівля розташована навпроти Ковалівського парку. Свого часу в ній розпочинали кар'єру Антоніни та Віталія Мареничів з однойменного вокально-інструментального ансамблю.