У Лондоні назвали переможниць престижної жіночої премії з літератури

У четвер, 12 червня, у Лондоні оголосили лауреаток однієї з найпрестижніших нагород у Великій Британії – Жіночої премії з художньої літератури та нонфікшн. Переможниці отримали по 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє BBC.

Жіночу премію за художню літературу присудили нідерландській письменниці Яель ван дер Вуден за любовний роман "Таємний сховок" (The Safekeep), у якому події відбуваються у Нідерландах 1960-х років.

Головна героїня Ізабель мешкає на самоті в заміському будинку покійної матері. Одного дня брат просить запросити свою дівчину сюди на літо. Спочатку Ізабель відчуває відразу до нової сусідки та потім між жінками розвиваються тісніші стосунки.

Роман досліджує теми післявоєнного життя, спадщини війни та особистих стосунків.

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"Таємний сховок" є дебютним романом Яель ван дер Вуден. Він перекладений українською мовою Денисом Петриченко.

"Такі книги з’являються не щодня. Кожне слово ідеально розміщене, сторінка за сторінкою розкриває аспект війни та Голокосту, який досі був здебільшого недослідженим у художній літературі", – сказав голова журі премії за художню літературу та автор Кіт де Ваал.

Рейчел Кларк стала переможницею Жіночої премії з нонфікшн womensprize.com

Жіночу премію за нонфікшн вручили лікарці паліативної допомоги Рейчел Кларк за книжку "Історія серця" (The Story of a Heart). У ній досліджують дві родини, які перебувають по різні боки донорства органів. Зокрема історія зосереджена на двох дітях: дев'ятирічній дівчинці Кірі, яка вмирає через автомобільну катастрофу та дев’ятирічного хлопчика Макса, у якого серцева недостатність через вірусну інфекцію.

"Твори Кларк авторитетні, прекрасні та сповнені співчуття. Дослідження ретельне, а оповідь майстерно написана.

Вона дуже дбайливо зберігає цю дорогоцінну історію та розповідає її з гідністю, бездоганно переплітаючи історію трансплантаційної хірургії", – сказала голова журі з нонфікшну Кавіта Пурі.

Жіноча премія за художню літературу – одна з найпрестижніших літературних нагород Великої Британії. Її заснували у 1996 році після того, як до шортліста Букерівської премії 1991 року не потрапив жоден жіночий твір. Нею нагороджують письменниць з усього світу, які публікуються у Британії та пишуть англійською мовою.

Цьогоріч до шортлиста потрапили шість письменниць.

Жіноча премія за нонфікшн заснували у 2023 році після дослідження, у якому вказувалося, що лише 35,5 % переможців авторів з нонфікшн за останнє десятиліття, написані жінками.

Цьогоріч до короткого списку потрапило шість авторок.

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