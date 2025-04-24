Назвали переможця перекладацької премії Drahoman Prize 2024

У середу, 23 квітня, назвали переможця премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу. Про це УП.Культура повідомили в Українському ПЕН.

Цьогоріч перекладача з української на фінську Ееро Балка нагородили за переклад роману Євгенії Кузнєцової "Драбина" (Видавництво Старого Лева, 2023). Минулоріч Балк увійшов до короткого списку Drahomán Prize за переклад книжки Сергія Руденка "Бій за Київ".

"Ця книга показує, що українці думають про війну та про російські наративи, яких ми не чуємо за кордоном. Усі співчувають українцям, але не розуміють, що робити з росіянами. А персонажі у цій книзі усі знають, що з ними робити. Тож цей переклад трохи більше популяризує українську літературу та культуру у Фінляндії", – зазначив Ееро Балк і додав, що передасть свою грошову винагороду на підтримку української армії.

Перекладач не зміг особисто відвідати церемонію, тож нагороду для нього отримала журналістка і культурна менеджерка Наталія Терамае (Дмитренко).

Serbin Oleg\Facebook

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Оголосила переможця перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, а вручила нагороду заступниця Міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Переможець премії отримав грошову винагороду у розмірі 3 тисяч євро. Статуетку-нагороду Drahomán Prize виготовила українська скульпторка Анна Звягінцева.

Serbin Oleg\Facebook

Раніше до короткого списку премії Drahomán Prize за 2024 рік також увійшли перекладачки з української мови на англійську Амелія Ґлейзер та Юлія Ільчук (з перекладом поетичної збірки Галини Крук «Короткий курс "коктейлів Молотова"») та перекладачки з української мови на хорватську Дарія Павлешен та Ана Дуґанджич (з перекладом роману Юрія Андруховича «Радіо Ніч»).

Спеціальну відзнаку премії за високу майстерність і людяність у побудові українсько-литовського літературного діалогу отримав перекладач з української на литовську мову Вітас Декшніс.

Про премію Drahomán Prize

Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги.

Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році нагороду отримав польський перекладач Богдан Задура. 2022 року лауреаткою премії стала Ірина Дмитришин.

У 2023 році лауреаткою стала польська перекладачка Катажина Котинська, за переклад на польську книги української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко "Найдовша подорож". До короткого списку премії Drahomán Prize увійшли 3 перекладачів і перекладачок. Також оголосили спеціальну відзнаку премії "за побудову українсько-грузинських культурних мостів", яку отримав перекладач Рауль Чілачава.

Короткий список та лауреата Премії визначає Капітула, яка складається з 9 членів. До неї входять авторитетні письменники, перекладачі, мово- та літературознавці, культурні менеджери. До Капітули Премії 2024 року увійшли Володимир Шейко, Володимир Єрмоленко, Олександра Коваль, Ярослава Стріха, Алла Татаренко, Катажина Котинська, Рорі Фіннін, Ірина Забіяка, Софія Онуфрів.