Нові власники франшизи пообіцяли вшанувати спадщину Джеймса Бонда

У Лондоні працюють над наступним фільмом про агента 007. Поки невідомо, хто замінить Деніела Крейга у ролі Джеймса Бонда, проте нові власники франшизи Amazon MGM обіцяють "новий" погляд на франшизу та вшанувати "спадщину цього культового персонажа".

Про це йшлося на заході у CinemaCon у Лас-Вегасі, повідомила редакція BBC.

Це був перший вихід Amazon MGM на CinemaCon. У Colosseum Theatre у Лас-Вегасі гостей вітав гімн Бонда "Goldfinger". Втім багато деталей майбутніх фільмів не розкривали.

"Ми прагнемо вшанувати спадщину цього культового персонажа, відкриваючи свіжу, екзотичну нову главу для глядачів у всьому світі разом з Емі та Девідом, – заявили керівниці студії.

Нові продюсери Емі Паскаль і Девід Гейман не з’явилися на заході, за словами керівниць студії Amazon MGM, вони у Лондоні працюють над фільмом:

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"Вони обоє зараз у Лондоні, де вже розпочали роботу, і не змогли бути тут сьогодні, але ми хотіли подякувати їм за те, що, як ми знаємо, стане неймовірним партнерством".

Водночас виконавця ролі агента 007 вони не назвали.

Хто такий Джеймс Бонд

Джеймс Бонд – головний герой романів британського письменника Яна Флемінга, про вигаданого агента МІ-6.

Фільми про Джеймса Бонда контролювали Барбара Брокколі та Майкл Вілсон. З 1962 по 2021 роки вийшло 25 фільмів, а головного героя зіграли шість акторів. Цей період називають бондіаною і є одним з найбільш тривалих серій фільмів в історії.

Останнім Джеймсом Бондом був Деніел Крейг. Він був британським розвідником п'ять фільмів. До нього Джеймса Бонда грали Пірс Броснан, Тімоті Далтон, Роджер Мур, Джордж Лезенбі, Шон Коннері.

На початку цього року продюсери продали творчий контроль над франшизою Amazon за один мільярд доларів. За умовами угоди, Вілсон і Брокколі створили спільне підприємство для управління правами інтелектуальної власності на франшизу. Усі три сторони є співвласниками, однак Amazon MGM Studios отримує творче керівництво.

Хто зіграє нового Джеймса Бонда наразі невідомо. Однак BBC припускає, що це може бути Кріс Гемсворт, який здобув широку популярність після контракту з Marvel Studios.

Раніше продюсерка Барбара Брокколі розповідала, що актор, який зіграє наступного шпигуна не обов’язково має бути білим. Проте важливо, щоб це був чоловік, якому понад 30 років. Також актор має укласти контракт на зйомки фільмів на 10 років.

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