У Музеї Ханенків записали альбом романсів з піснями композиторів ХХ століття
Проєкт "Спадок" спільно з Музеєм Ханенків створили альбом романсів з 13 пісень. До нього увійшли твори на основі текстів та музики українських композиторів ХХ століття.
Про це повідомила команда проєкту.
Музичний альбом створили для популяризації української вокальної академічної музики. В ньому представили композиції Лесі Дичко, Левка Колодуба, Марка Кропивницького, Леопольда Ященка та Миколи Стецюна.
Для запису відібрали романси та обробки народних пісень ХХ століття. Деякі з цих романсів написані на тексти Лесі Українки й Тараса Шевченка.
"Нині ми можемо інтерпретувати їх у контексті нашого часу і розуміння, що створює зв'язок між минулим і сьогоденням. Уся це — наша історія, яку ми отримали від предків, — і це є нашим спадком", — розповіли команда проєкту.
Записи музики відбувалися в одному із залів київського Музею Ханенків: "Для класичної музики одну з найважливіших ролей відіграє акустика, завдяки якій можна почути всю магію звучання інструмента та голосу".
Як зазначають в команді "Спадку", послухати альбом можна на усіх стримінгових платформах.
У проєкті взяли участь:
- Катерина Левицька — сопрано, авторка проєкту. Солістка Національного академічного театру оперети у Києві.
- Юлія Ященко — партія фортепіано. Концертмейстер Національної Опери України.
- Андрій Мокрицький — звукорежисер проєкту. Продюсер звукозапису Будинку Звукозапису Українського радіо.
- Кирило Семенченко — продюсер проєкту. Начальник оркестру — заступник начальника Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.
- Олександр Жук — керівник освітнього відділу Музею Ханенків.