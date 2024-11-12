У Музеї Ханенків записали альбом романсів з піснями композиторів ХХ століття

Проєкт "Спадок" спільно з Музеєм Ханенків створили альбом романсів з 13 пісень. До нього увійшли твори на основі текстів та музики українських композиторів ХХ століття.

Про це повідомила команда проєкту.

Музичний альбом створили для популяризації української вокальної академічної музики. В ньому представили композиції Лесі Дичко, Левка Колодуба, Марка Кропивницького, Леопольда Ященка та Миколи Стецюна.

Для запису відібрали романси та обробки народних пісень ХХ століття. Деякі з цих романсів написані на тексти Лесі Українки й Тараса Шевченка.

Команда проєкту "Спадок", що створила музичний альбом "Спадок"

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"Нині ми можемо інтерпретувати їх у контексті нашого часу і розуміння, що створює зв'язок між минулим і сьогоденням. Уся це — наша історія, яку ми отримали від предків, — і це є нашим спадком", — розповіли команда проєкту.

Записи музики відбувалися в одному із залів київського Музею Ханенків: "Для класичної музики одну з найважливіших ролей відіграє акустика, завдяки якій можна почути всю магію звучання інструмента та голосу".

Як зазначають в команді "Спадку", послухати альбом можна на усіх стримінгових платформах.

У проєкті взяли участь: