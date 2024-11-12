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У Музеї Ханенків записали альбом романсів з піснями композиторів ХХ століття

Анастасія Большакова — 12 листопада, 13:18
У Музеї Ханенків записали альбом романсів з піснями композиторів ХХ століття
Учасниці проєкту Юлія Ященко та Катерина Левицька
"Спадок"

Проєкт "Спадок" спільно з Музеєм Ханенків створили альбом романсів з 13 пісень. До нього увійшли твори на основі текстів та музики українських композиторів ХХ століття.

Про це повідомила команда проєкту.

Музичний альбом створили для популяризації української вокальної академічної музики. В ньому представили композиції Лесі Дичко, Левка Колодуба, Марка Кропивницького, Леопольда Ященка та Миколи Стецюна.

Для запису відібрали романси та обробки народних пісень ХХ століття. Деякі з цих романсів написані на тексти Лесі Українки й Тараса Шевченка.

музиканти
Команда проєкту "Спадок", що створила музичний альбом
"Спадок"
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"Нині ми можемо інтерпретувати їх у контексті нашого часу і розуміння, що створює зв'язок між минулим і сьогоденням. Уся це — наша історія, яку ми отримали від предків, — і це є нашим спадком", — розповіли команда проєкту.

Записи музики відбувалися в одному із залів київського Музею Ханенків: "Для класичної музики одну з найважливіших ролей відіграє акустика, завдяки якій можна почути всю магію звучання інструмента та голосу".

Як зазначають в команді "Спадку", послухати альбом можна на усіх стримінгових платформах.

У проєкті взяли участь:

  • Катерина Левицька — сопрано, авторка проєкту. Солістка Національного академічного театру оперети у Києві.
  • Юлія Ященко — партія фортепіано. Концертмейстер Національної Опери України.
  • Андрій Мокрицький — звукорежисер проєкту. Продюсер звукозапису Будинку Звукозапису Українського радіо.
  • Кирило Семенченко — продюсер проєкту. Начальник оркестру — заступник начальника Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.
  • Олександр Жук — керівник освітнього відділу Музею Ханенків.
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