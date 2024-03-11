Робота раннього періоду: у Нідерландах продали картину Ван Гога за 4,5 млн євро

У Нідерландах на щорічному ярмарку мистецтв і антикваріату Tefaf продали ранню картину Вінсента ван Гога "Голова селянки".

Новий власник заплатив за неї 4,5 мільйона євро, повідомляють нідерландські ЗМІ NOS та L1 Nieuws.

Портрет написаний олією на полотні розміром 63 на 48 сантиметрів. Ймовірним часом його створення є 1884 рік, коли Ван Гог мешкав у нідерландському місті Нюнен. У цей самий час він написав і всесвітньо відому картину "Їдці картоплі".

Портрет "Голова селянки" виставила на продаж американська галерея M.S. Rau. За словами її представників, новим власником картини є власник приватного музею за межами Європи.

Який саме це музей – невідомо. Однак очікується, що його точно відкриють для широкої публіки.

Tefaf – один із найважливіших мистецьких ярмарків. У ньому беруть участь понад 270 галеристів та антикварів із 22 країн світу.

Нагадаємо, у 2021 році ранню роботу Ван Гога "Пшеничні стоги" виставляли на аукціон Christieʼs. Її оцінювали у близько 30 мільйонів доларів.