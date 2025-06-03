У Метрополітен-опера покажуть постановку про депортованих українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Метрополітен-опера активно підтримує Україну

У понеділок, 2 червня, Метрополітен-опера у Нью-Йорку презентувала перший уривок з опери "Мати Херсона". Постановка розповідає про депортованих дітей, а також їхніх мам, що відправляються повернути дітей назад.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Творцями опери виступили український композитор Максим Коломієць та американський драматург Джордж Брант. Як зазначили творці, сюжет заснований на реальних історіях жінок з Херсона, які перетинали лінію фронту, щоб визволити своїх дітей з фільтраційних таборів у тимчасово окупованому Криму.

"Ми не хочемо, щоб світ забував про те, що відбувається. Це наш художній спосіб нагадати про трагедію", – заявив генеральний директор Метрополітен-опера Пітер Гелб.

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Світова прем’єра опери відбудеться у Польській національній опері (Варшава) у жовтні 2026 року. Покази у нью-йоркській Метрополітен-опера заплановані на наступний театральний сезон – 2027-2028.

Одну з головних ролей виконає сопрано Ерін Морлі, диригенткою стане Кері-Лінн Вілсон, а постановницею стане польська режисерка Барбара Висоцька.

Про підтримку України в Метрополітен-опера

Із початку повномасштабного вторгнення Метрополітен-опера активно підтримує Україну. Зокрема, керівництво припинило співпрацю з примадонною опери, путіністкою Анною Нетребко. Також в опері виступав колектив Ukrainian Freedom Orchestra, створений канадсько-американською диригенткою Кері-Лін Вілсон на пидтримку України.