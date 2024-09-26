"Заради листа". У Парижі відкрилася виставка на підтримку українських полонених

У Парижі відкрилася виставка робіт українських митців-колажистів "Заради листа". Її мета – підримати українців, яких незаконно утримує у полоні Росія, та вимагати для них права на листування з рідними та близькими.

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Ініціаторами виставки виступили спільнота #моєміністерствокультури та артпроєкт CUTOUT COLLAGE ART PROJECT. Підтримав організацію паризької експозиції галерист Ксав'є Грас та його галерея Le Bonheur est Dans L'instant.

Кураторками виступили дві мультимедійні мисткині Катя Сита та Аннет Сагаль. Для Каті Ситої це вже другий артпроєкт, пов'язаний з темою українських бранців Кремля. Перший, що мав назву "Будь ласка, звільніть пташок", був втілений минулого року за підтримки лауреата Нобелівської премії миру – "Центру громадянських свобод".

Одна з кураторок проєкту Катя Сита Катя Сита

"Мій перший проєкт досі триває, подорожує Україною та інколи потрапляє на експозиції в різні міста Європи (приміром, у Гаагу). Дружина одного з цивільних полонених Олена Цигіпа активно просуває далі цю експозицію, бо існує не так багато можливостей звернути увагу людей до цієї теми", – розповіла в коментарі УП.Культура Катя Сита.

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Проєкт піднімає питання надання полоненим можливості на листування Катя Сита

Новий проєкт, додає вона, піднімає важливе питання – надання полоненим можливості на листування. Його забезпечує стаття 71 Женевської конвенції, втім країна-агресорка жорстоко порушує це право українських військових та цивільних полонених.

Для виставки "Заради листа" свої роботи надали 21 художниця-колажиня та фотографиня Олена Морозова. Її світлини стали базою для проєкту й основою для робіт мисткинь.

Виставка "Заради листа" Катя Сита

"Разом з Аннет Сагаль та Ольгою Ситою ми заснували CUTOUT COLLAGE ART PROJECT, тож маємо резидентів – мисткинь, які постійно створюють щось під нашим кураторством. Тому цього разу я запропонувала зробити проєкт на тему полонених. Як виявилось, серед наших митців є ті, хто особисто або через родичів стикався зі злочинами росії – полоном, сексуальним насиллям, окупацією. Деяким мисткиням було настільки важко працювати з цією темою, що вони були вимушені відмовитись", – зізнається Катя Сита.

Виставку "Заради листа" відкрили у Парижі Катя Сита

Розповідає, щоб відмежувати основну діяльність спільноти колажистів від соціально-політичної, створила спільноту – #моєміністерствокультури.

Проєкт "Заради листа" складається з двох частин – портретів жінок з родин полонених, що борються за свободу своїх близьких, та аналогових, цифрових та анімованих колажів, створених на основі фотографій Олени Морозової.

Катя Сита

Кураторка визнає, через те, що французи більш знайомі з культурою Російської імперії та її спадкоємиці Росії, Україна для них ще недостатньо відома: "Тому я обрала шлях виставки для діалогу з французьким глядачем. Для мене важливо, щоб вони відчували різницю між Україною та росією. Знали про весь біль, шкоду, яку нам завдає країна-агресор. І що полоненні, що не мають можливості навіть листуватися, це лише частина цього".

Виставка проходить у галереї Le Bonheur est Dans L'instant Катя Сита

Виставку у паризькій галереї Le Bonheur est Dans L'instant можна відвідати до 30 вересня.