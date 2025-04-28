Джозеф Зада та Вітні Пік зіграють головні ролі у фільмі "Голодні ігри: Схід сонця на жнивах"

20 листопада 2026 року у прокат вийде продовження одного з найкасовіших фільмів "Голодні ігри: Схід сонця на жнивах". Молодого Геймітча Абернаті зіграє Джозеф Зада, а його дівчину Ленор Дав Берд – Вітні Пік.

Про це повідомляє Variety.

Фільм заснований на однойменному бестселері Сюзанни Коллінз "Голодні ігри" та розповідає про події через 40 років після приквелу "Балади співочих птахів і змій" і за 24 роки до того, як на арену вийдуть Катніс Евердін та Піт Мелларк.

У стрічці покажуть молодого Геймітча Абернаті зі своєю коханою. Він був переможцем 50-х Голодних ігор, а потім став наставником Катніс та Піта.

Геймітч Абернаті (Вуді Гаррельсон) та Катніс Евердін (Дженніфер Лоуренс) у фільмі "Голодні Ігри". 2012 рік. ua.kinorium.com

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Співпрезидент Lionsgate Motion Picture Group Ерін Вестерман сказав, що Геймітч завжди був улюбленцем шанувальників, а історія його походження є однією з найбільш очікуваних у франшизі.

Продюсерка Ніна Джейкобсон розповіла, що знайти молодого Геймітча стало викликом. В оригінальних чотирьох фільмах його зіграв Вуді Гаррельсон.

"Ніхто не може бути Вуді Гаррельсоном, крім Вуді Гаррельсона. Але ви повинні знайти ту бешкетливість, яка є в ньому, і спробувати зрозуміти, якщо повернути час назад від людини, яку ви зустріли на початку "Голодних ігор", ким він був до всього цього і чому став таким", – сказала продюсерка.

Вуді Гаррельсон у ролі Геймітча Абернаті ua.kinorium.com

Команда провела виснажливий пошук молодого актора з майстерністю та уявою, щоб втілити юного Геймітча. На цю роль затвердили Джзефа Зада.

"Джо готувався як божевільний і вкрав наші серця. Потім у Вітні перехопило подих у ролі Ленор Дав. Коли ми зібрали їх обох разом, це був один із тих чарівних моментів кастингу, коли ти знаєш, що пошуки привели тебе додому", – додала Джейкобсон.

Режисером стрічки став Френсіс Лоуренс, який знімав усі частини франшизи, починаючи з "У вогні" 2012 року. Сценарій до "Сходу сонця на жнивах" напише Біллі Рей. Продюсерами будуть Ніна Джейкобсон та Бред Сімпсон із кінокомпанії Color Force, а виконавчим продюсером – Кемерон Маккономі.

П’ять частин "Голодних ігор" зібрали в прокаті понад 3,3 мільярда доларів, а фільм "Голодні ігри: У вогні" 2013 року став найкасовішим в серії із $865 млн.

Книга "Схід сонця на жнивах", за якою зніматимуть фільм, випущена 18 березня 2025 року. За перший тиждень виходу продали 1,5 мільйона копій у США, Великобританії, Ірландії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. 1,2 мільйона копій, проданих у США, удвічі перевищують продажі "Балади про співочих птахів і змій" за перший тиждень і втричі більше, ніж продажі оригінальної трилогії "Сойка-пересмішниця" за перший тиждень.