Пам'яті Дональда Сазерленда: 5 фільмів, які варто подивитись

Дональд Cазерленд зіграв більш, ніж 200 ролей за свою кар'єру

У віці 88 років пішов із життя канадський актор, зірка саги "Голодні ігри", стрічок "Пограбування по-італійськи", "А тепер не дивись" Дональд Сазерленд. Він помер після тривалої хвороби.

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Про смерть актора розповів його син Кіфер, повідомляє ВВС.

"З важким серцем повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Добре прожите життя", – розповів Кіфер Сазерленд.

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Сазерленд знявся у майже 200 фільмах за більш ніж півстолітню кар'єру. Попри численні ролі, він ніколи не був номінований на "Оскар". Натомість Дональд отримав почесну нагороду Американської кіноакадемії у 2017 році, премію "Еммі" та два "Золотих глобуси".

За все життя актора жодного разу не номінували на "Оскар" Getty Images

Співчуттями щодо смерті актора поділилися прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Джо Байден, актор Вілл Сміт та інші дієвці культури по всьому світу.

Топ-5 фільмів з Дональдом Сазерлендом

"Польовий шпиталь (M*A*S*H)"

Успіх Сазерленду принесли ролі у саме у воєнних фільмах – "Брудна дюжина" 1967 року, а також "Герої Келлі" та "M*A*S*H" 1970 року.

Фільм розповідає про американський медичний підрозділ під час Корейської війни. Сценарій для нього розробляв Рінг Ларднер молодший, котрий отримав за нього премію "Оскар".

"Польовий шпиталь" був відзначений "Золотою пальмовою гілкою" Каннського кінофестивалю 1970 року.

"Клют"

Джейн Фонда була партнеркою Сазерленда у трилері Алана Джей Пакули "Клют" 1971 року. Стрічка розповідає про детектива, якому в пошуках зниклої людини допомагає високооплачувана дівчина за викликом.

Сазерленд був відомий своєю політичною активністю протягом усієї кар'єри, і протестував проти війни у В'єтнамі. Разом з Фондою він виступав перед військовослужбовцями під час антив'єтнамського воєнного туру на Гаваях, в Японії та на Філіппінах.

"Казанова Федеріко Фелліні"

Фльм знятий видатним італійським режисером Федеріко Фелліні в 1976 році. Стрічка отримала премію "Оскар" за найкращу роботу художника з костюмів.

Дональд Сазерленд виконав головну роль у стрічці. Розповідь ведеться у формі спогадів похилого віку Казанови про дні молодості. Це нескінченна низка випадкових зв'язків, бурхливих і дивних романів, спокушених і покинутих жінок у різних містах Європи.

"Двадцяте століття"

Це епічний історичний фільм італійського режисера Бернардо Бертолуччі, що вийшов у 1976 році. Завдяки своїй масштабності, символізму та акторській грі, "Двадцяте століття" вважається однією з найвизначніших робіт Бертолуччі.

Фільм розповідає про життя двох чоловіків, Ольмо Далко і Альфредо Берлінг'єрі, які виросли разом у північній Італії. Ольмо походить з селянської родини, тоді як Альфредо народився в родині багатих землевласників. Через їхні долі, фільм досліджує масштабні соціальні і політичні зміни, що охопили Італію від початку 20 століття до Другої світової війни, включаючи Першу світову війну, підйом фашизму та боротьбу робітничого класу.

"Голодні ігри"

У 2012 році актор зіграв президента Сноу, головного антагоніста в серії антиутопічних фільмів "Голодні ігри". У 2015 році Сазерленд розповів BBC, що сподівається, що соціально-політичне послання фільму допоможе молоді краще зрозуміти навколишній світ.

Фільмт розповідають про антиутопічне майбутнє, де держава Панем, що складається з Капітолія і дванадцяти дистриктів, щороку проводить жорстокі змагання на виживання. Головна героїня мусить використовувати свою хитрість, навички виживання та людяність, щоб вижити в арені, де учасники вбивають один одного для забави багатих жителів Капітолія.

Останній фільм серії, приквел до серії "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", вийшов в український прокат у 2023 році.