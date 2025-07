Стіна оптимізму. В Раді Європи презентували мурал українського художника

У вівторок, 24 червня, українська делегація представила мурал "Оптимізм", присвячений тридцятиріччю членства України в Раді Європи.

Автором муралу став харківський художник-монументаліст Роман Мінін. за його задумом, "Оптимізм" це символ віри людства в краще попри важкі часи.

Урочисте відкриття муралу "Оптимізм"

"Я впевнений, що хоча б одна з сотень моїх картин залишиться оптимістичною до того часу, коли на планеті не буде воєн і таких важких проблем. Тоді люди майбутнього зрозуміють це послання, написане мною у складний період між 2020 та 2024 роками", – розповів Мінін.

В головному офісі Ради Європи у Страсбурзі стіну представляли Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе та голова Представництва України в Раді Європи Борис Тарасюк.

Роман Мінін та Ален Берсе

Слово "Оптимізм" водночас є абревіатурою, яку генеральний секретар ради Європи розшифрував так:

"O – Our future depends on what we do now (Наше майбутнє залежить від того, що ми робимо зараз).

P – Peace must be defended… always (Мир потрібно захищати… завжди).

T – Truth is our secret weapon (Правда – це наша секретна зброя).

I – Innocence must never be surrendered (Не можна ніколи відмовлятися від невинності).

M – Memory demands justice (Пам'ять вимагає справедливості).

I – Identity is a gift (Ідентичність – це дар).

S – Solidarity makes us one (Солідарність об'єднує нас).

M – Momentum is on the side of freedom (Імпульс на боці свободи)"

На відкритті муралу були присутні працівники Ради Європи та дипломати

"Солідарність робить нас одним цілим, а перевага завжди на боці свободи. Сьогодні ми святкуємо 30 років членства України в Раді Європи. І через 30 років оптиміст у мені бачить тих самих дітей, що живуть у вільній, суверенній Україні. У сильній та безпечній Європі. У світі, де більше не говорять про війну, а про збереження миру", – підкреслив Берсе у своєму виступі.