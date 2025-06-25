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Стіна оптимізму. В Раді Європи презентували мурал українського художника

Анастасія Большакова — 25 червня, 15:45
Стіна оптимізму. В Раді Європи презентували мурал українського художника
Мурал Романа Мініна "Оптимізм"
ukr.in.coe
У вівторок, 24 червня, українська делегація представила мурал "Оптимізм", присвячений тридцятиріччю членства України в Раді Європи.

Про це повідомляє Укрінформ.

Автором муралу став харківський художник-монументаліст Роман Мінін. за його задумом, "Оптимізм" це символ віри людства в краще попри важкі часи.

Урочисте відкриття муралу Оптимізм
Урочисте відкриття муралу "Оптимізм"
ukr.in.coe

"Я впевнений, що хоча б одна з сотень моїх картин залишиться оптимістичною до того часу, коли на планеті не буде воєн і таких важких проблем. Тоді люди майбутнього зрозуміють це послання, написане мною у складний період між 2020 та 2024 роками", – розповів Мінін.

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В головному офісі Ради Європи у Страсбурзі стіну представляли Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе та голова Представництва України в Раді Європи Борис Тарасюк.

Роман Мінін та Ален Берсе
Роман Мінін та Ален Берсе
ukr.in.coe

Слово "Оптимізм" водночас є абревіатурою, яку генеральний секретар ради Європи розшифрував так:

"O – Our future depends on what we do now (Наше майбутнє залежить від того, що ми робимо зараз).

P – Peace must be defended… always (Мир потрібно захищати… завжди).

T – Truth is our secret weapon (Правда – це наша секретна зброя).

I – Innocence must never be surrendered (Не можна ніколи відмовлятися від невинності).

M – Memory demands justice (Пам'ять вимагає справедливості).

I – Identity is a gift (Ідентичність – це дар).

S – Solidarity makes us one (Солідарність об'єднує нас).

M – Momentum is on the side of freedom (Імпульс на боці свободи)"

На відкритті муралу були присутні працівники Ради Європи та дипломати
На відкритті муралу були присутні працівники Ради Європи та дипломати
ukr.in.coe

"Солідарність робить нас одним цілим, а перевага завжди на боці свободи. Сьогодні ми святкуємо 30 років членства України в Раді Європи. І через 30 років оптиміст у мені бачить тих самих дітей, що живуть у вільній, суверенній Україні. У сильній та безпечній Європі. У світі, де більше не говорять про війну, а про збереження миру", – підкреслив Берсе у своєму виступі.

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