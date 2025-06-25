Стіна оптимізму. В Раді Європи презентували мурал українського художника
Про це повідомляє Укрінформ.
Автором муралу став харківський художник-монументаліст Роман Мінін. за його задумом, "Оптимізм" це символ віри людства в краще попри важкі часи.
"Я впевнений, що хоча б одна з сотень моїх картин залишиться оптимістичною до того часу, коли на планеті не буде воєн і таких важких проблем. Тоді люди майбутнього зрозуміють це послання, написане мною у складний період між 2020 та 2024 роками", – розповів Мінін.
В головному офісі Ради Європи у Страсбурзі стіну представляли Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе та голова Представництва України в Раді Європи Борис Тарасюк.
Слово "Оптимізм" водночас є абревіатурою, яку генеральний секретар ради Європи розшифрував так:
"O – Our future depends on what we do now (Наше майбутнє залежить від того, що ми робимо зараз).
P – Peace must be defended… always (Мир потрібно захищати… завжди).
T – Truth is our secret weapon (Правда – це наша секретна зброя).
I – Innocence must never be surrendered (Не можна ніколи відмовлятися від невинності).
M – Memory demands justice (Пам'ять вимагає справедливості).
I – Identity is a gift (Ідентичність – це дар).
S – Solidarity makes us one (Солідарність об'єднує нас).
M – Momentum is on the side of freedom (Імпульс на боці свободи)"
"Солідарність робить нас одним цілим, а перевага завжди на боці свободи. Сьогодні ми святкуємо 30 років членства України в Раді Європи. І через 30 років оптиміст у мені бачить тих самих дітей, що живуть у вільній, суверенній Україні. У сильній та безпечній Європі. У світі, де більше не говорять про війну, а про збереження миру", – підкреслив Берсе у своєму виступі.
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