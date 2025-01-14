У США оцінюють втрати творів мистецтва від масштабних пожеж у Лос-Анджелесі

Масштабні лісові пожежі поблизу Лос-Анджелеса продовжують знищувати не лише майно місцевих жителів, але й завдавати великих мистецьких втрат. Відомі художники та колекціонери втрачають будинки та колекції творів мистецтва. Страхові компанії очікують, що ці збитки будуть неймовірно високими.

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Збитки музеїв

Раніше ArtNews повідомив, що у пожежах повністю згоріли два музеї — Музей кроликів та ранчо Вілла Роджерса.

Заснований у 1998 році Музей кроликів в Альтадені був відомий своєю колекцією з 50 000 експонатів, пов'язаних з кроликами. Співвласник музею Стів Любанскі зазначив, що пожежа знищила плоди 40 років роботи.

"Врятували лише кілька кроликів. Врятували котів і кроликів. Музей був останньою будівлею, яка горіла навколо нас, оскільки Стів так відважно всю ніч гасив її зі шланга, але коли загорілася сусідня будівля, вогонь перекинувся і на музей", – повідомляли музейники у Facebook.

Музей кроликів в Альтадені

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У вогні також згоріло ранчо, де розташовувався музей, присвячений акторові Віллу Роджерсу. Будинок, що колись належав акторові, також був відправною точкою для туристів, які хотіли пройти від Державного історичного парку Вілла Роджерса до Точки натхнення, щоб подивитися на океан.

Правнучка Роджерса, Дженніфер Роджерс-Етчеверрі, зазначила в офіційній заяві: "Сім'я Роджерсів спустошена втратою каліфорнійського ранчо".

Ранчо Вілла Роджерса

Трохи згодом пожежа дісталася Вілли Гетті – музею, побудованого нафтовим магнатом Полом Гетті. Як повідомляв artnews, вигоріла частина її території, але сам музей нібито не постраждав: полум'я спалило лише дерева та рослинність на території закладу.

Як пише Los Angeles Times, перед загрозою полум'я Вілла Гетті, де зберігаються тисячі старожитностей, активував свій центр управління в надзвичайних ситуаціях. За словами президентки і виконавчої директорки J. Paul Getty Trust Кетрін Е. Флемінг, 16 співробітників залишалися на віллі, щоб впроваджувати протоколи дій.

"Нам де в чому пощастило... Але було також багато людей, які дійсно вдумливо ставилися до цього питання протягом тривалого періоду часу, і я думаю, що це явно окупилося для нас", – поділилася Флемінг.

Вона розповіла, що минулого року територію вілли почистили від сухих рослин, обрізали зелені насадження, які могли б загорітися, низькорослі кущі прорідили. Незадовго до того, як пожежа підійшла до вілли, її територію полили водою.

Вілла Гетті Getty

За словами Флемінг, коли почалася пожежа, найважливіше було захистити колекцію від шкідливого впливу диму. Конструкція галерей з подвійними стінами забезпечувала захист, тож перед загрозою клапани, які регулюють потік повітря в системі опалення, вентиляції та кондиціонування, були вимкнені, як і кондиціонери.

Пізніше двері музею опечатали, а саму віллу закрили. Згодом пожежники скинули з повітря воду на найбільш вразливі до вогню будівлі вілли. Адміністрація стежила за захистом вілли за допомогою лайв-трансляцій з камер спостереження і координувала роботу співробітників.

Збитки художників

Художниця Кетрін Ендрюс, яка втратила свій будинок, збирає імена інших художників, чиї будинки також були знищені в результаті пожеж. Серед них – художник Алек Іган. Він втратив будинок, студію та роботи з майбутньої персональної виставки, які створював два роки.

Пожежа знищила мистецьку спільноту Zorthian Ranch, засновану десятиліття тому покійним скульптором Джирайром Зортіаном. Художникам, які там перебували, вдалося врятуватися від вогню, втім, на ранчо згоріли роботи Зортіана.

Як повідомила New York Times, будинок художниці Діани Тейтер і концептуального художника Т. Келлі Мейсона в Альтадені, а також їхнє обладнання і архіви були повністю знищені. Будинки, студії та архіви Камілли Тейлор, Келлі Акаші, Пола Маккарті та Росса Сімоніні в Альтадені також були втрачені внаслідок пожежі.

Серед втрат – бібліотека та архів мистецтвознавця і культурного критика Гарі Індіани. Їх перевезли до Альтадени 7 січня, за день до пожежі. Після його смерті в жовтні минулого року, планувалося, що його книги стануть основою бібліотеки ретриту для художників. "Якби вони – видання з автографами, рідкісні книги про мистецтво, дивні книги, книги, якими Гері дорожив, – прийшли на день пізніше, то не було б адреси, куди їх доставити, і вони були б врятовані", – написали у London Review of Books.

Перші оцінки

Як розповів ARTnews фахівець зі страхування витончених мистецтв і керуючий директор Risk Strategies Саймон де Бург Кодрінгтон, "це буде значна і, можливо, одна з найбільш вражаючих втрат для мистецтва в Америці".

"На даний момент під загрозою знаходиться величезна кількість творів образотворчого мистецтва. Багато, багато мільярдів образотворчого мистецтва", – додав віце-президент Risk Strategies Крістофер Вайз.

Менеджерка з розвитку бізнесу HUB International Грейс Арецкі розповіла ARTnews, що в районі Лос-Анджелеса "надзвичайно висока концентрація" образотворчого мистецтва і що нинішній масштаб втрат є "катастрофічним". "Немає сумнівів, що страхові компанії готуються до масових страхових виплат у сфері образотворчого мистецтва, але наслідки для ширшої арт-екосистеми є безпрецедентними", – сказала Арецкі.