"Люблінський трикутник": на виставці у Варшаві презентували фільм харківських митців

В межах виставки "Люблінський трикутник" у Варшаві відбувся показ фільму "Цивільні. Вторгнення" художників Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського. Раніше стрічку представляли на 60-й Венеційській бієнале в українському павільйоні.

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Як повідомляють організатори, фільм викликав жваве обговорення серед глядачів в Українському домі у Варшаві. "Цивільне вторгнення" - збірка свідчень українських цивільних про повномасштабне вторгнення. Автори стрічки відбирали свідчення з соціальних мереж. Деякі канали, на яких було знайдено записи, перестали оновлюватися ще в березні-квітні 2023 року, тому доля свідків лишається невідомою.

Показ фільму "Цивільні. Вторгнення" в Українському домі в Варшаві

Групова виставка "Люблінський трикутник" об’єднала роботи литовських, польських та українських художників, створені під час резиденції в Польщі у травні 2024 року. Виставка вже експонувалася в Музеї Надвіслянському Казімєжа-Дольного (Польща) та у Вільнюській художній академії.

Надано організаторами. Вайва Моніка Лянскоронськіте, серія "Порти I-IV" Надано організаторами. Даніїл Ревковський та Андрій Рачинський, "Цивільні. Вторгнення" Надано організаторами. Евелін Паукштіте, "Млин муз" Надано організаторами. Нікіта Кравцов та Каміля Саньє-Кравцова, "НЛО" Надано організаторами. Томаш Партика, "Гостія" та "Jucha I-III" (пол. сленг. Кров)

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Юрга Барілайте, "Передай мені меч"

Серед представлених митців також: Ана Воструховайте (Польща), Барбара Грика (Польща), Томаш Партика (Польща), Евелін Паукштіте (Литва), Вайва Моніка Лянскоронськіте (Литва) та Ірма Балакаускайте (Литва).

Учасники та учасниці проєкту спільно з організаторами

Організаторами виставки виступили Biruchiy contemporary art project (Запоріжжя, Україна) та OTOTO art foundation (Варшава, Польща). Відвідати виставку можна до 27 березня.