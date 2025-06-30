Мерліну Менсону скасували концерт у Великій Британії під тиском активістів

Перший британський концерт Мерліна Менсона у Великій Британії з туру One Assassination Under God ("Одне вбивство під Богом") скасували. Активісти і депутати Брайтона, де мав відбутися концерт, вважають, що шоу артиста суперечить цінностям міста.

Про це повідомляє The Guardian.

Виступ зірки хеві-металу у рамках туру One Assassination Under God планували 29 жовтня у неформальній музичній столиці Британії – місті Брайтон. Однак згодом покупців квитків повідомили, що захід скасовано і їм повернуть кошти.

Активісти онлайн кампанії "Немає сцени для кривдників" закликали міську раду та майданчик, де мав виступати Мерлін Менсон, скасувати його шоу.

Стурбованість щодо виступу Менсона висунула також депутатка Сіан Беррі. Вона написала відкритого листа до міської ради Брайтона та Хоува Беллі Санкі, власника Брайтон-центру, де мав би проходити виступ Менсона.

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Лист підписала низка груп та студентська спілка Університету Сассекса, яка зазначила, що концерт суперечить цінностям міста.

Прихильники співака вважають, що це рішення порушує свободу слова і зазначають, що Менсона не визнали винним у висунутих проти нього звинуваченнях.

Справжнє ім’я Менсона – Браян Ворнер. Чотири жінки звинуватили його у зґвалтуванні та тілесних ушкодженнях. І подали на нього до суду в США. Однак, після річного розслідування, справу закрили.

Тоді прокурори, заявили, що термін давності сплив і вони не зможуть висунути звинувачення, які доведуть провину Ворнера.

Хоча імена жінок і не розголошують, відомо, що однією з позивачок є Есме Б’янко, акторка серіалу "Гра престолів". Вона розповідала, що Менсон переслідував її із сокирою в руках.

У 2021 році колишня наречена Менсона Еван Рейчел Вуд, яка грала у серіалі "Світ Дикого Заходу" також вперше назвала його кривдником, однак Ворнер відкинув ці звинувачення.

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