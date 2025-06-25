У Словаччині просять заборонити виступ Каньє Весту на фестивалі

Американський репер Каньє Вест мав стати хедлайнером словацького фестивалю Rubicon у Братиславі. Протестувальники опублікували петицію, у якій закликають мера міста заборонити йому виступ. Її підписали майже 5 тисяч людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Майбутній виступ Каньє Веста у петиції назвали "образою історичної пам'яті, прославлянням насильства воєнного часу та приниженням усіх жертв нацистського режиму", а самого репера "одним з найвідоміших антисемітів світу".

На фестивалі Rubicon заявили, що буде ексклюзивний виступ "візіонера хіп-хопу, культурної ікони та суперечливого генія" у середині липня.

Серед підписантів організація "Мир за Україну" та "Міста за демократію". Вони закликають виключити Веста з фестивалю та звинувачують його у неодноразовому використанні символів та ідеології "пов’язаної з найпохмурішим періодом сучасної світової історії".

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Вони нагадали випадки, коли репер продавав на своєму вебсайті футболки із зображенням свастики та випустив пісню "Хайль Гітлер" на 80-ту річницю перемоги над нацистською Німеччиною. Останні рядки пісні закінчуються уривком з промови Адольфа Гітлера у 1935 році. У ній він закликав своїх прихильників "заступитися за мене, як я заступився за вас".

У Німеччині цю пісню заборонили на підставі законів проти екстремістської символіки та мови ворожнечі. Її видалили з більшості основних стрімінгових платформ, але підтримав і поширював на своїй платформі "Х" Ілон Маск.

У петиції зазначають, що це "неприйнятно, що Братислава – єдине місто Європи", де відбудеться виступ Каньє Веста "не через його музичне самовираження", а через "його небезпечні публічні погляди, які прямо суперечать європейській пам’яті та історичній відповідальності".

Крім того, у петиції наголошують, що його виступ може залучити радикальні та екстремістські групи зі Словаччини та за кордоном, що може бути небезпечним.

Під час Другої світової війни понад 70 000 словацьких євреїв ув’язнили в концентраційних таборах, передали німецькій владі та вбили.

Каньє Вест – американський репер, музичний продюсер, композитор та дизайнер. Його неодноразово називали одним з найвидатніших артистів XXI століття. Втім він також відомий скандальними висловлюваннями через, які неодноразово піддавався критиці.

Зокрема через свої антисемітські та расистські погляди з Вестом розірвали договори такі великі компанії як Def Jam, JP Morgan Chase, Balenciaga, Adidas. Через це він вибув з переліку мільярдерів.

Наприкінці 2022 року Каньє Вест назвав себе нацистом та прихильником Гітлера і Путіна. А у грудні 2023 року він призначив головним дизайнером свого бренду одягу російського модельєра Гошу Рубчинського. Крім того, він ходив у футболці з написано "Я русский" на дні народженні Рубчинського.

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