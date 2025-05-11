Українці збудували авангардну стріху на Архітектурній бієнале у Венеції

8 травня 2025 року на 19-й Міжнародній архітектурній виставці La Biennale di Venezia відбулося відкриття українського павільйону. В межах проєкту відбулося відкриття виставки DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore.

В коментарі для УП.Культура комісарка виставки, креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська розповіла, що цьогоріч Україна вже вчетверте представляє свою виставку на Бієнале від початку вторгнення:

"Руками волонтерів, комунальних служб, силами партнерських організацій щодня відновлюються будівлі, інфраструктура для того, щоб українці могли продовжувати жити, протистояти російській агресії і далі віднаходити нові способи буття в цьому світі.

Проект ДАХ власне про ці зусилля. Він про різні ініціативи, які об'єднують, про збереження нашої спадщини історії, адже в центрі проекту історія і робота Богдани Косміної, а також життєва праця її бабусі Тамари Косміної, яка представлена в проекті як віртуальний аватар, з яким взаємодіють відвідувачі".

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

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За словами комісарки, до аватара Тамари Косміної глядачі звертаються з різними питаннями, а вона відповідає їм.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

Дах у концепції виставки є базовим елементом архітектури. Проєкт досліджує та зіставляє традиційне українське житло з "негайним вернакуляром", що виник у процесі самоорганізованої, стихійної відбудови, в умовах воєнного часу.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

"Вернакуляр" означає повсякденну розмовну мову, притаманну певній громаді та місцевості, лексику без словників і граматичної поліції. Але вернакуляр також відсилає до форм будівництва, яке відбувається без контролю професіоналів. Це архітектура без архітекторів", – пояснюють в команді виставки.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

Тому "Дах" одночасно відсилає до воєнного часу та повоєнної відбудови. І показує глядачам, як попри небезпеку, українці продовжують розбудовувати власне життя.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

"Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, затишок, безпеку. Але саме все це відбирає в нас кожен російський обстріл... Втрачають дах над головою також наші освіта й культура: російські бомби знищили вже понад 4 тисячі освітніх закладів, серед яких три університети, 1419 пам’яток культурної спадщини та 2233 об’єкти культурної інфраструктури. І саме тому проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore є таким символічним", – проголосила перша леді України Олена Зеленська.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

"Слово "хардкор" у назві виставкового проєкту вжито в його оригінальному значенні, що походить з лексики вернакулярного будівництва, та означає різні уламки, брухт, фрагменти цегли, які разом складають основу, фундамент", – пояснили тему виставки куратор(к)и національного павільйону України Богдана Косміна, Міхал Муравськи та Катерина Русецька.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

Елементи української виставки

ДАХ, динамічний прообраз українського даху, розроблений архітекторкою та художницею Богданою Косміною .

. Вибрані матеріали з архіву "Атласу традиційного українського житла з кінця XIX до середини XX століття", 50-річного монументального дослідження, над яким працювали три покоління жінок-архітекторок: Тамара, Оксана та Богдана Косміна. Архів став основою для створення ДАХу, образи з дослідження вплинули на його форму, структуру, матеріальність і дух.

ШІ-аватар архітекторки та етнографки Тамари Косміної (1936–2016), яка десятиліттями досліджувала народну архітектуру в експедиціях Україною. Цифровий образ Тамари створювався протягом року роботи за допомогою інструменту Iris (автономний інструмент для персоналізованого штучного інтелекту, що дозволяє безпосередньо володіти та контролювати даними).

Документація ландшафтів екстреної вернакулярної архітектури та процесів відновлення покрівель житла у Чернігівській, Київській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях, здійснені благодійними фондами "Лівий берег" (Ігор Окунєв, Владислав Шарапа, Ксенія Кальмус) та KHARPP (Ада Уордсуорс).

"Місця: Миколаївська область" – фотографічний проєкт художниці та письменниці Євгенії Бєлорусець, що досліджує зневоднені війною ландшафти. Проєкт присвячено працівникам Миколаївського водоканалу, які з 2022 року борються за відновлення водопостачання в системах, пошкоджених російськими обстрілами.

"Купол дронів" – імерсивна звукова інсталяція, курована Клеменсом Пулом і натхненна проєктом «Клин», низовою ініціативою, що займається створенням дронів, яку очолює Ксенія Кальмус.

Valentyna Rostovikova, PRYZM photography Valentyna Rostovikova, PRYZM photography Valentyna Rostovikova, PRYZM photography Valentyna Rostovikova, PRYZM photography Valentyna Rostovikova, PRYZM photography Valentyna Rostovikova, PRYZM photography Valentyna Rostovikova, PRYZM photography

Виставковий проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore супроводжуватиметься номадичною(кочовою) публічною програмою Planetary Hardcore, що стартує 10 травня в Scuola Grande di San Marco у Венеції, а згодом рушить іншими містами України (Київ, Дніпро) та світу.

Що таке Архітектурна бієнале

Це міжнародна виставка архітектури, яка проводиться кожні 2 роки у Венеції. В її межах країни-учасниці облаштовують власні павільйони та презентують свою архітектурну візію сьогодення.

Комісаркою павільйону призначено Тетяну Філевську, креативну директорку Українського інституту, разом з інституціями співкомісарами: Українським інститутом та RIBBON International. Проєкт підтримали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ України.

Протягом наступних шести років Український інститут виступатиме комісаром Українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства закордонних справ України.

Архітектори від різних країн намагаються продемонструвати рішення, які б давали відповіді на сучасні соціальні, технологічні та культурні питання.

19-та Міжнародна архітектурна виставка триватиме з 10 травня до 23 листопада 2025 року (попереднє відкриття відбулося – 8 і 9 травня).