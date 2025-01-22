Ukrainian Piano Awards: створили конкурс молодих піаністів для популяризації української музики

Львівська національна філармонія у партнерстві з концертним залом Вестерльовста та Українським інститутом у Швеції проведуть конкурс фортепіанної музики для молодих піаністів, йдеться на сайті філармонії.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Ukrainian Piano Awards організовує українська піаністка Наталія Пасічник, засновниця і директорка Українського інституту у Швеції. Головною метою конкурсу є підтримка і промоція молодих виконавців та популяризації академічної української музики.

Тому для основного прослуховування у вимогах зазначили виконання творів українських композиторів: Лисенка, Косенка, Ревуцького, Лятошинського або Барвінського та один твір сучасного українського композитора ХХІ століття.

До складу журі увійшли: Наталія Пасічник, Голова асоціації Шведських Фестивалів, член Королівського Філармонічного Оркестру Петер Еріксон, Представник Фонду Андерса Валя, Голова Фонду Вестерльовста, артистичний директор Вестерльовста Карі Хілдербранд.

Конкурс відбудеться у період з 21 квітня по 3 травня у Львівській національній філармонії та концертному залі Вестерльовста в Швеції.

РЕКЛАМА:

Переможці конкурсу отримають грошову премію у розмірі 50 тисяч шведських крон (приблизно 191 тис. гривень), а також можливість виступити з оркестром та взяти участь у майстеркласах з провідними музикантами. У Скандинавії проведуть речиталь з виконанням творів.

Для того, щоб взяти участь в конкурсі учасник або учасниця має бути громадянином або громадянкою України. Допускають тих піаністів, що народилися з 2000 по 2010 рік.

Розглянувши заявки та відеозапис журі обере учасників конкурсу, який відбyдеться у період між 21 квітня – 3 травня 2025 року у Львівській національній Філармонії та концертному залі Вестерльовста в Швеції.