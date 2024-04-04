"Матері. Пісня воєнного часу": на театральному фестивалі в Авіньйоні співатиме український хор

На одному з найстаріших театральних фестивалів Європи The Festival d'Avignon відбудеться вистава, присвячена повномасштабному вторгненню за участі українського хору. Режисеркою постановки стала драматургиня та письменниця, засновниця Інституту політичного голосу при Театрі імені Максима Горького в Берліні Марта Гурницька.



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Авіньйонський фестиваль опублікував програму події у середу, 3 квітня.

"Це хор жінок, які приїхали з України, Польщі та Білорусі говорити про війну і разом протистояти силам руйнування. Коли традиційна музика відповідає політичним запитам сьогодення, сцена стає можливістю для новоствореної спільноти", – йдеться в описі вистави.

У постановці використали українську етномузику та традиційні дитячі ігри. З цих питань команду консультували фолькльорна співачка Ганна Охрімчук та акторка Венера Ібрагімова. До хору увійшли жінки від 9 до 72 років, кожна з яких пережила досвід війни: евакуації з Маріуполя, Києва, Ірпеня та Харкова, порятунок від політичних переслідувань, прихисток біженців.

4448 матерів та дітей загинуло в Україні від початку повномасштабного вторгнення до 29 весеня 2023 року Marta Górnicka

До створення вистави також долучилась польська історикиня та театральна режисерка Ольга Бирська, яка у своїх соціальних мережах підтримує Україну та досліджує російсько-українську війну.

Марта Гурницька розповідала, що виставу відкриває українська пісня-щедрівка.

“Ритуал співу щедрівок виконувався лише жінками або жінками та дітьми. Він завжди був адресований конкретній людині. Люди вірили в силу пісні, вірили, що її слова та побажання обов'язково здійсняться. Сьогодні ці співані побажання звернені до всіх людей, на новий час, на все життя”, – додала режисерка.

Фрагмент з вистави Bartek Warzecha

Лібретто з вистави “Матері. Пісня воєнного часу” показали на театральному фестивалі в Авіньйоні у 2023 році. Прем’єрний показ відбувся у вересні того ж року в театрі Повшехни в Польщі.

Процес створення постановки Michał Rumas

Проєкт в межах 78-го Авіньйонського фестивалю співфінансується містом Варшава, а підтримкою вистави займаються Український інститут, польські громадські організації та варшавські театри – Teatr Dramatyczny (Драматичний театр) та Nowy Teatr (Новий театр).

Про фестиваль

Фестиваль у французькому місті Авіньйон є одним з найстаріших та найавторитетніших театральних подій Європи. У липні на ньому збираються директори фестивалів, критики й театрали, щоб побачити нові колективи. Ну й звісно ж, під час фестивалю присутні домовляються про співпрацю або гастролі.

Театральні трупи представляють національні програми різних країн. У 2022 році на Авіньйонському фестивалі вперше від здобуття незалежності з’явився український павільйон Pavillons du Futur.

Подія була заснована у 1947 році і з того часу проходить щорічно. Творцем став французький театральний режисер та актор Жан Вілар, який формував програму фестивалю. Усі керівники після нього так само мають повну свободу і можливість будувати свою структуру театральної події.

Щорічно в Авіньйоні ставлять близько 300 вистав від представників різних країн, більша частина з них є оригінальними сучасними творами та отримали прем’єру саме в рамках цього фестивалю. На вистави продають понад 125 тисяч квитків.