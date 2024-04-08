З нагадуванням про війну. Україна представляє стенд на Болонському книжковому ярмарку
У понеділок, 8 березня, в Болоньї розпочався найбільший міжнародний ярмарок дитячої книги. Україну на ньому представлятимуть 20 видавництв, повідомляє Український інститут книги (УІК).
Серед видавництв на національному стенді, зокрема: Видавництво Старого Лева, Віват, Видавництво Видавництво, Каламар, Ранок, Маміно, Мала академія наук України та інші.
"Український інститут книги бере участь у Болонському ярмарку дитячої книги, починаючи з 2018 року. Ми тут, щоб наші голоси почули якнайбільше людей в Європі і у всьому світі. Також ми тут, аби показати неймовірну силу українського книговидання, що створює чудові книги для найменших поколінь читачів, попри жахливу війну", — розповіла Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги.
Цьогоріч національний стенд оформили у стилі “тихої книжки” ілюстратора Олександра Шатохіна "Жовтий метелик". Раніше книжка потрапила до міжнародного списку видатних дитячих видань Америки та отримала нагороду "Найкращий дизайн" від Книжкового арсеналу.
Простір із жовтими метеликами доповнюють листівки з історіями про загиблих та депортованих Росією дітей. Також на них розповідають про загиблих на війні або через війну письменників і перекладачів, зруйновані об’єкти культурної інфраструктури.
В межах програми ярмарку запланована подія Tales of EUkraine: intermediate results. Її спікерами стануть заступниця директорки Українського інституту книги з питань міжнародної співпраці Олена Одинока та заступник директора Федерації європейських видавців Енріко Туррін.
Болонський книжковий ярмарок триватиме від 8 до 11 квітня.
Про дитячий книжковий ярмарок у Болоньї
Болонський дитячий книжковий ярмарок — це провідна подія в книговидавничій галузі, заснована у 1964 році. З того часу ярмарок став креативним хабом для видавців, ілюстраторів, дизайнерів, перекладачів, бібліотекарів та інших представників видавничого бізнесу.
Завдяки обміну досвідом по всьому світу поширюються дитячі видання, формуються тренди на оформлення і позиціювання книжок.
У виставці 2023 року взяли участь понад 1 400 учасників з понад 90 країн світу.