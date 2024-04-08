З нагадуванням про війну. Україна представляє стенд на Болонському книжковому ярмарку

У понеділок, 8 березня, в Болоньї розпочався найбільший міжнародний ярмарок дитячої книги. Україну на ньому представлятимуть 20 видавництв, повідомляє Український інститут книги (УІК).



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Серед видавництв на національному стенді, зокрема: Видавництво Старого Лева, Віват, Видавництво Видавництво, Каламар, Ранок, Маміно, Мала академія наук України та інші.

"Український інститут книги бере участь у Болонському ярмарку дитячої книги, починаючи з 2018 року. Ми тут, щоб наші голоси почули якнайбільше людей в Європі і у всьому світі. Також ми тут, аби показати неймовірну силу українського книговидання, що створює чудові книги для найменших поколінь читачів, попри жахливу війну", — розповіла Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги.

Головна героїня книги Олександа Шатохіна "Жовтий метелик" Український інститут книги

Цьогоріч національний стенд оформили у стилі “тихої книжки” ілюстратора Олександра Шатохіна "Жовтий метелик". Раніше книжка потрапила до міжнародного списку видатних дитячих видань Америки та отримала нагороду "Найкращий дизайн" від Книжкового арсеналу.

Український стенд знаходиться у залі 30 під номером А3 Український інститут книги

Простір із жовтими метеликами доповнюють листівки з історіями про загиблих та депортованих Росією дітей. Також на них розповідають про загиблих на війні або через війну письменників і перекладачів, зруйновані об’єкти культурної інфраструктури.

Листівки для відвідувачів ярмарку Український інститут книги

В межах програми ярмарку запланована подія Tales of EUkraine: intermediate results. Її спікерами стануть заступниця директорки Українського інституту книги з питань міжнародної співпраці Олена Одинока та заступник директора Федерації європейських видавців Енріко Туррін.

Робота над наповненням стенду тривала протягом вихідних Український інститут книги

Болонський книжковий ярмарок триватиме від 8 до 11 квітня.

Про дитячий книжковий ярмарок у Болоньї

Болонський дитячий книжковий ярмарок — це провідна подія в книговидавничій галузі, заснована у 1964 році. З того часу ярмарок став креативним хабом для видавців, ілюстраторів, дизайнерів, перекладачів, бібліотекарів та інших представників видавничого бізнесу.

Завдяки обміну досвідом по всьому світу поширюються дитячі видання, формуються тренди на оформлення і позиціювання книжок.

Відвідувачі Болонського ярмарку в перший день події Український інститут книги

У виставці 2023 року взяли участь понад 1 400 учасників з понад 90 країн світу.