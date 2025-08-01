Українець переміг у суді НВО щодо незаконного використання його твору в серіалі "Чорнобиль"

Креативний директор Андрій Приймаченко дійшов згоди з НВО через суд Нью-Йорка після того, як компанія скопіювала його твір у серіалі "Чорнобиль" не вказавши його авторство. Розгляд справи в суді тривав понад 6 років.

Про це повідомив Андрій Приймаченко на своїй сторінці у Facebook.

"Угоду з HBO укладено. Внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди. Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіа компаній", – написав він.

У 2019 році, коли HBO випустило серіал "Чорнобиль" у першому випуску використали відео Приймаченка без його дозволу.

Йдеться про візуалізацію запису телефонних переговорів 26 квітня 1986 року диспетчера центрального пункту пожежного зв'язку з диспетчерами воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС.

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Тоді креативний директор напряму звернувся до режисера Крега Мейзіна. Однак відповідь прийшла від юристів НВО: це відео 100% унікальне і зроблене командою.

Проте українцеві вдалось відстояти своє авторське право на свій твір, адже відео візуалізації Андрія Приймаченка завантажили на YouTube-канал "Студія Передова" ще 18 березня 2013 року. П'ятисерійний британо-американський мінісеріал "Чорнобиль", створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком, випустили в травні 2019 року.

"Моєю метою було відновити справедливість. Якою би не була компанія, з якої би вона не була країни – хоч США, хоч Китай – не можна брати чужий твір і робити вигляд, ніби нічого не сталось", – додав Олександр.