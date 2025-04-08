На фронті загинула криворізька художниця Маргарита Половінко

Художниця Маргарита Половінко загинула на фронті. З 2024 року вона займалася волонтерством та евакуацією поранених українських захисників.

Про це у соцмережах розповіли художники Інга Леві та Нікіта Кадан, повідомляє Суспільне Культура.

Мисткиня народилася 24 березня 1994 року у Кривому Розі.

З 2012 по 2015 рік навчалася у Дніпровському театрально-художньому коледжі на відділенні образотворчого мистецтва за спеціальністю "Станковий живопис". Пізніше закінчила Національну академію мистецтва за цією ж спеціальністю

Роботи мисткині за 2019-2022 рік. Margarita Polovinko/Facebook Роботи мисткині за 2019-2022 рік. Margarita Polovinko/Facebook Роботи мисткині за 2019-2022 рік. Margarita Polovinko/Facebook Роботи мисткині за 2019-2022 рік. Margarita Polovinko/Facebook

РЕКЛАМА:

"Зараз усі мої теми пов'язані з війною. Раніше мої роботи були про щезників [ті, що зникають; персонажі слов'янської міфології], про людей на периферії та поза межами культурних і соціальних контекстів.

Тепер, коли ці люди гинуть від ракетних ударів, вони починають існувати, війна парадоксальним чином "оживляє" їх у колективному сенсі. Війна, як прожектор, засвітила, зробила все видимим і об'єднала у світловому полі: тему травми, соціальної одиниці, периферії, особистого, колективного", – розповідала мисткиня про переосмислення своєї творчості після початку повномасштабного вторгнення у проєкті Secondary Archive project.

З 2023 року Маргарита відвідувала курси парамедиків та малюваа свій щоденник кров'ю, який хотіла закінчити коли закінчиться війна – дати людям змогу змити кров з малюнків.

Вже наступного року художниця займалася волонтерською діяльністю та евакуацією поранених захисників у першій ланці ланцюга евакуації. Доєданалась до Другого механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

Як повідомляє Суспільне, поховають мисткиню у рідному Кривому Розі 11 квітня на центральному кладовищі на Алеї Слави.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !