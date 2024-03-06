Українська опера отримала Премію Королівського філармонічного товариства

Опера Chornobyldorf двох українських композиторів – Романа Григоріва та Іллі Разумейка – отримала Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії у номінації “Опера та музичний театр”.

Про це йдеться у пресрелізі від формації Opera Aparta, який отримала УП.Культура.

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Серед конкурентів постановки у цій номінації були: опера “Діалоги кармеліток” австралійського режисера Баррі Коскі та опера “Невинність” у постановці Саймона Стоуна, створена у колаборації труп Амстердама, Гельсінкі, Сан-Франциско, а також Королівської опери. Переможців визначила група експертів з класичної музики Великої Британії.

“Це для нас сюрприз, оскільки ми не зовсім британська опера. Але це дуже приємне визнання, бо з нами у номінації були два з найбільших оперних театрів світу з величезними бюджетами. І наша самопроголошена оперна студія, яка займає 20 квадратних метрів в Спілці композиторів, перемогла цих монстрів оперної індустрії. Дуже вдячні всім партнерам”, – розповів композитор Ілля Разумейко.

Фрагмент опери "Чорнобильдорф" Jörg Baumann

Королівське філармонічне товариство Великої Британії було засноване у 1813 році і є одним з найстаріших музичних товариств у світі. Премію цієї інститутції присуджують від 1989 року за живе виконання класичної музики.

“Насправді, це не персональна відзнака, це відзнака України. Такі речі треба діставати на загал і пишатися ними, бо це справжнє підтвердження нашої стійкості та відповідальності за культурне життя країни”, – додав композитор Роман Григорів.

Фрагмент опери "Чорнобильдорф" Valeria Landar

Прем'єрний показ Chornobyldorf у Великій Британії відбувся у межах Сезону культури Велика Британія/Україна під час фестивалю сучасної музики в Гаддерсфілді (hcmf//), де вона зібрала схвальні відгуки та рецензії британських медіа. Запис опери протягом місяця транслювали на радіо класичної музики ВВС-3.

Про оперу "Чорнобильдорф"

Археологічна опера Chornobyldorf розповідає про нащадків людства, що пережили серію техногенних та кліматичних катастроф і зараз будують постапокаліптичне поселення на руїнах атомної станції.

Фрагмент опери Valeria Landar

Композитори розпочали роботу над проєктом у 2020 році, а прем'єра відбулася на Мистецькому Арсеналі у жовтні того ж року. Крім композиторів, солістів опери, у прем'єрі були задіяні український поет Юрій Іздрик, австрійська актриса Анн Беннент, хореографиня Христина Слободянюк та танцівниця Марія Потапенко.

Відтоді постановка отримала українське визнання, зокрема, здобула 5 нагород театрального фестивалю-премії ГРА. У грудні 2021 року Chornobyldorf визнали однією з 6 найкращих опер міжнародного конкурсу Music Theater Now.

Крім Сполученого королівства, Chornobyldorf гастролювала у Нідерландах, Австрії, Італії, Литві та США. Як зазначили композитори, найближчим часом її зможуть оцінити в Чехії.

Наприкінці 203 року Романа Григоріва та Іллю Разумейка відзначили на премії "УП-100".

Іздрик на прем'єрі у Мистецькому арсеналі. Артем Галкін

На початку 2024 року Роман Григорів та Ілля Разумейко анонсували, що незабаром вийде їхня нова опера GAIA-24. Українська прем’єра відбудеться 10 травня у Києві, а 16 травня вона відкриє провідний європейський фестиваль O.Festival у Роттердамі.

“GAIA-24 – велика опера, над якою ми працювали з червня минулого року, коли росіяни підірвали дамбу Каховського водосховища. Ми б хотили теж показати її в Великій Британії, якщо нас запросять”, – росповів Ілля Разумейко.