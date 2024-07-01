Українські піаністка та скрипалька отримали відзнаки Global Music Awards

Українська піаністка Наталя Пасічник здобула золоту медаль Global Music Awards в категорії "Класична музика" за запис музики Йоганна Себастьяна Баха в новій інтерпретації. Срібну медаль цього ж конкурсу отримала українська скрипалька Наталія Гордєєва.

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Наталія Пасічник – лауреатка міжнародних конкурсів піаністів, одна з провідних піаністок Європи. Найбільший шведський журнал класичної музики OPUS magazine двічі (у 2014 та 2022 роках) включав її до списку найвпливовіших культурних діячів Швеції. У 2014 році заснувала Український інститут у Швеції. Відтоді значну частину своїх гонорарів спрямовує на його діяльність.

Наталія Пасічник

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Пасічник відзначили за проєкт "Переосмислення "Добре темперованого клавіру". Першим концертним виконанням вибраних творів став виступ піаністки та Calmus Ensemble на головній музичній сцені Швеції, в Королівському концертному холі 24 квітня 2024 року, на відкритті "Європейського фестивалю: Українська весна".

"Для мене ця нагорода є дуже важливою, тому що, крім того, що вона охоплює дуже багато країн, її дають виключно базуючись на якості, а не на цифрах продажу, як багато інших призів. Тому, звичайно, мені дуже приємно. Для моєї може трохи радикальної для світу класичних піаністів інтерпретації цього дуже відомого твору я надихнулася теорією українського музикознавця Болеслава Яворського, тому можна сміливо сказати, що це українська інтерпретація цього культового твору. Експериментуючи з переплетенням мотивів, створюючи свого роду музичний колаж, я хотіла показати своє розуміння цього твору, керуючись твердженням Баха про те, що кінцева мета музики – прославляти Бога та омолоджувати дух. Віра Баха породила його музику, і я дуже сподіваюся, що ця музика, у свою чергу, може породити віру, яка потрібна в наш час як ніколи", – прокоментувала перемогу Пасічник.

Виступ Пасічник на відкритті “Європейського фестивалю: Українська весна”

Раніше альбом "Переосмислюючи "Добре темперований клавір" було названо найкращим релізом 2024 року за версією американського радіо WRTI. "Українсько-шведська піаністка Наталя Пасічник пропонує два бачення "Добре темперованого клавіру Баха": перше – традиційне, спритне та впевнене прочитання 24 прелюдій і фуг, що містяться в першій книзі основного клавішного шедевру Баха. Другий – радикальний, заснований на теорії українського музикознавця Болеслава Яворського про те, що Бах задумав "Добре темперований клавір" як художню інтерпретацію образів і сюжетів Біблії", – писало про цей проєкт WRTI.

У списку цьогорічних переможців Global Music Awards є ще одна українка – скрипалька Наталія Гордєєва. Разом із композитором та піаністом Мортеном Йессеном вона отримала срібну медаль. Музикантів відзначили за альбом KYIV.

Наталія Гордєєва – випускниця Київської середньої спеціальної музичної школи імені Лисенка (клас заслуженої артистки України Ярослави Рівняк) та Національної музичної академії України імені Чайковського (клас Ярослави Рівняк).

З 2004 року стала викладачем "Високої школи музики Каяле" у Женеві. У 2014 року створила першу в Україні приватну музичну академію Music Arts Academy. У лютому 2023 року переїхала до Копенгагена, займається промоцією шукраїнської культури в Данії.

Наталія Гордєєва

Global Music Awards – премія, заснована в США у 2011 роцi. Міжнародний музичний конкурс, що відзначає незалежних музикантів. Номінанти проходять багаторівневий процес оцінювання, включаючи вплив на слухача, технічну якість, унікальність і стиль. Суддівство першого рівня проводиться професіоналами Global Music. Конкурсні роботи, визнані потенційними золотими переможцями, надсилаються зовнішнім суддям для додаткового розгляду. Останнім кроком у процесі суддівства є повторний перегляд усіх записів, рекомендованих для отримання золотих, срібних і бронзових медалей, щоб забезпечити послідовність і високі стандарти в усіх категоріях суддівства.