Українські музиканти закликають Офіс президента блокувати російську музику

"Країна-окупант вкладає величезні ресурси у створення та просування серед української аудиторії російськомовного музичного та аудіо-візуального контенту на музичних платформах та в соціальних мережах"

Громадська організація "Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав" та українські музиканти звернулись до уряду із закликом спонукати музичні платформи блокувати російські пісні на території України.

Про це повідомила ГО "УААСП".

"Ми – творці, автори найбільшої авторської спільноти України ГО "УААСП" звертаємося до українського суспільства, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, РНБО, Уповноваженого з питань захисту державної мови, та інших державних інституцій із закликом звернути увагу на існуючу стратегічну загрозу та, нарешті, системно та ефективно відреагувати на неї.

Адже протягом багатьох років країна-агресор росія проводить щодо України системну інформаційну та культурну експансію, поєднуючи її з актами тероризму та прямим військовим вторгненням", – йдеться в заяві організації.

Громадська організація наголошує, що кошти з монетизації російської музики автори передають на потреби російських солдат, про що публічно заявляють у своїх соцмережах. Водночас, українці продовужють слухати та популяризувати музику країни-агресора.

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"Ми звертаємося до всіх органів державної влади з проханням почати діалог з офісами популярних стрімінгових платформ, з метою технічно заблокувати можливість завантаження та стрімінгу російських пісень на території України. За потреби розробити та впровадити необхідне законодавство", – говорять у зверненні.

Відкритого листа до уряду підписали 150 музикантів. Серед них члени гурту ТНМК, "Друга ріка", співак Melovin та багато інших.

Чому російська музика досі не заборонена

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував відповідь на петицію про заборону російськомовних пісень на стримінгових платформах.

Автори петиції пропонували запровадити вимоги до іноземних стримінгових платформ (Apple Music, Spotify тощо) регулювати контент та не надавати доступ до російськомовної музики на території України, незалежно від національності виконавця.

Натомість прем'єр-міністр наголосив, що наразі в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ не існує правових підстав для заборони або інших форм обмеження за мовною ознакою.

Шмигаль додав, що є необхідність вдосконалити законодавчу базу для "обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо". Адже це допоможе забезпечити інформаційну та національну безпеку України.

У державах-членах Європейського союзу існують Акти про цифрові ринки та цифрові послуги, що протидіють ризикам та загрозам демократичних процесів. Україна розроблятиме аналоги актових документів та впроваджуватиме їх в національне законодавство.

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