Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі Netflix
Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі "Декамерон". Серіал за мотивами збірки новел Джованні Боккаччо, вийшов на Netflix 25 липня.
Актор театру імені Франка Рудинський втілив на екрані персонажа Безокого бандита (Eyeless Bandit). Його можна буде побачити у трьох епізодах серіалу.
"Eyeless Bandit - ще один з моїх братів. Любить гроші і дівчат. Але вони його ні", – розповів про свого персонажа актор.
Зйомки проходили в Італії. Як розповів Рудинський, деякі сцени знімали по кілька днів, що є нетиповим для українського виробництва серіалів.
"Більша частина знімань проходила в італійській студії, де знімав Федеріко Фелліні, мій улюблений режисер Паоло Соррентіно – "Молодого папу", а Мартін Скорсезе – "Банди Нью-Йорка", – додав він.
"Декамерон" – восьмисерійний комедійний мінісеріал від Netflix. В його основу лягла збірка Джованні Боккаччо.
Події серіалу відбуваються в Італії 1348 року. "Італією поширюється бубонна чума. Дворяни зі своїми слугами зачиняються на віллі, де їхній розкішний відпочинок швидко перетворюється на хаос", – йдеться в описі на сайті стрімінгового сервісу.
Режисером чотирьох епізодів "Декамерону" став Майкл Аппендаль, який знімав "Фарго", "Американську історію жахів", ще по два – Ендрю ДеЙонг ("Чудотворці", "Курс біології") та Аня Адамс ("Шершні", "Джинні і Джорджия").