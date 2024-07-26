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Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі Netflix

Марія Кабацій — 26 липня, 12:24
Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі Netflix
Олександр Рудинський
@sasha_rudinskiy / Instagram

Український актор Олександр Рудинський зіграв у серіалі "Декамерон". Серіал за мотивами збірки новел Джованні Боккаччо, вийшов на Netflix 25 липня.

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Актор театру імені Франка Рудинський втілив на екрані персонажа Безокого бандита (Eyeless Bandit). Його можна буде побачити у трьох епізодах серіалу.

"Eyeless Bandit - ще один з моїх братів. Любить гроші і дівчат. Але вони його ні", розповів про свого персонажа актор.

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Сашко Рудинський
Рудинський втілив одного з персонажів
@sasha_rudinskiy / Instagram

Зйомки проходили в Італії. Як розповів Рудинський, деякі сцени знімали по кілька днів, що є нетиповим для українського виробництва серіалів.

Рудинський в Римі
Знімання проходили в Італії
@sasha_rudinskiy / Instagram

"Більша частина знімань проходила в італійській студії, де знімав Федеріко Фелліні, мій улюблений режисер Паоло Соррентіно "Молодого папу", а Мартін Скорсезе "Банди Нью-Йорка", додав він.

Рудинський на зйомках
Рудинський на зйомках
@sasha_rudinskiy / Instagram

"Декамерон" восьмисерійний комедійний мінісеріал від Netflix. В його основу лягла збірка Джованні Боккаччо.

Події серіалу відбуваються в Італії 1348 року. "Італією поширюється бубонна чума. Дворяни зі своїми слугами зачиняються на віллі, де їхній розкішний відпочинок швидко перетворюється на хаос", йдеться в описі на сайті стрімінгового сервісу.

Режисером чотирьох епізодів "Декамерону" став Майкл Аппендаль, який знімав "Фарго", "Американську історію жахів", ще по два – Ендрю ДеЙонг ("Чудотворці", "Курс біології") та Аня Адамс ("Шершні", "Джинні і Джорджия").

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