До списку лідерок "УП-100. Сила жінок" увійшли 19 дієвиць культури

Катерина Зарембо та Ірина Славінська на нагородженні премії "УП-100. Сила жінок"

Українська правда вдруге відзначила лідерок премією "УП-100. Сила жінок". У категорії "Культура" запрошені експерти відзначили 12 людей. Ще семеро дієвиць культури представили в інших категоріях.

Цьогоріч проєкт присвятили пам'яті Ірини "Чеки" Цибух – захисниці та парамедикині, творчині освітніх проєктів про культуру пам'яті.

"Проєкт було започатковано, аби подякувати українкам, які своєю щоденною працею та прикладом об'єднують людей, надихають, створюють нові можливості та рухають Україну вперед. Аби відзначити українок, які є справжніми лідерками.

Які самовіддано і наполегливо працюють в усіх куточках України, впливаючи на суспільні процеси і роблячи перемогу можливою", – розповіла на відкритті премії головна редакторка Української премії Севгіль Мусаєва.

Список українських лідерок категорії "Культура":

Крім того, дієвиць культури представили і в інших номінаціях. До категорії "Захисниці" увійшли:

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Олена Апчел — солдатка НГУ, режисерка, докторка філософії

— солдатка НГУ, режисерка, докторка філософії Ярина Чорногуз — поетка, військовослужбовиця, лавреатка Національної премії імені Т. Шевченка

— поетка, військовослужбовиця, лавреатка Національної премії імені Т. Шевченка Оксана "Ксена" Рубаняк — командирка взводу безпілотних авіаційних комплексів, поетка

У номінації "Суспільство" нагородили політичну аналітикиню, викладачку, письменницю, парамедикиню "Госпітальєрів" Катерину Зарембо та фотодокументалістку Владу Ліберову. Також у категорії "Бізнес" відзначили директорку видавництва Vivat Юлію Орлову, а у категорії "Освіта і наука" викладачку кримськотатарської та співзасновницю організації "Маріфет" Султаніє Зейнідінову.

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