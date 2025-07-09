УПЦ (МП) досі залежна від Росії – Держслужба етнополітики

Київська митрополія Української православної церкви має ознаки афілійованості з російською православною церквою. Хоч і намагається відсторонитись від своєї належності до Московського патріархату.

Про це йдеться в результатах дослідження Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Дослідницька група виявила, що обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні", який надала РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам.

У статуті Української православної церкви (МП) є ознаки входження до структури РПЦ, вказують у дослідженні. Крім того, статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі.

Серед інших ознак, фахівці не виявили в офіційних документах та рішеннях керівних органів УПЦ та Київської митрополії УПЦ, що припис Глави Х Статуту РПЦ втратив чинність для УПЦ. Тобто рішення Архієрейського Собору Російської церкви є обов’язковими для виконання УПЦ.

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9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження причетності релігійних організацій до РФ, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (МП) оскаржила цю постанову в суді.

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2 липня Володимир Зеленський припинив громадянство України митрополита Онуфрія – предстоятеля Української православної церкви. За матеріалами СБУ, у нього є російський паспорт.

Верховна Рада 20 серпня 2024 року ухвалила закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов‘язаних із РФ. Він передбачає, що у разі виявлення ознак афілійованості релігійної організації з РФ, ДЕСС повинна видати припис, аби організація їх усунула упродовж 9 місяців.