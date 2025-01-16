Верховний Суд знову заборонив УПЦ користуватись храмом у Чернігові

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Справу розглядали суди різних інстанцій протягом останніх двох років. У Верховному Суді рішення прийняли на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".

Єлецький монастир є пам'яткою архітектури національного значення. Він був заснований у 1060 році князем Святославом Ярославовичем. Головний храм монастиря - Успенський собор, будували з ХІ по ХІІ століття. Після навали монголів у 1239 році храм зазнав руйнувань і протягом двох століть був у занедбаному стані.

Спочатку він мав елементи романського стилю, втім під час правління Богдана Хмельницького був відновлений і оздоблений у бароковому стилі. З приходом радянської влади храм закривають й віддають на комерцію.

Лише з відновленням незалежності України храму повернули статус православного монастиря.

Навесні 2022 року російські війська обстріляли Чернігів. Тоді постраждав і Єлецький монастир: були пошкоджені фасади мурів, брама, куполи і дзвіниця.

Храми в Чернігові, які належали УПЦ

Лише в березні 2024 року із незаконного користування повернули об’єкти заповідника "Чернігів стародавній": побудови на території Троїцького собору, Іллінську браму та Спасо-преображенський собор. Термін оренди УПЦ МП на них закінчився ще восени 2021 року.

Восени 2024 року Верховний Суд відмовив у задоволенні позову Чернігівської єпархії УПЦ (МП) користуватись Спасо-Преображенським собором.

У грудні 2023 року Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту вніс Спасо-Преображенський собор і ще чотири об’єкти культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.