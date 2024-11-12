В Амстердамі почали масштабну реставрацію найвідомішої картини Рембрандта

У Державному музеї в Амстердамі розпочали масштабну реставрацію найвідомішої картини Рембрандта "Нічна варта". Вісім реставраторів працюватимуть прямо на очах у відвідувачів музею.

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Роботі з відновлення шедевру найбільшого представника золотого століття голландського живопису передували п'ять років досліджень з використанням таких технологій, як цифрова візуалізація та штучний інтелект, повідомляє ВВС.

Реставратори зніматимуть лак з картини в прозорій скляній камері в галереї, де якій зберігається ця робота. "Початок реставрації дуже хвилюючий. Зняття лаку відкриє багату на події історію "Нічної варти". Публіка матиме унікальну можливість спостерігати за цим процесом зблизька", – розповів генеральний директор Рейксмузею Тако Діббітс.

Лак, нанесений під час реставрації 1975-76 років, зніматимуть за допомогою серветок з мікрофібри та ватних тампонів. Цей процес протягом багатьох років тестували на інших картинах та фрагментах самої "Нічної варти".

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Картина Рембрандта ван Рейна 1642 року спочатку мала назву "Рота ополчення ІІ округу під командуванням капітана Франса Баннінка Кока", але у 18 столітті стала відома під назвою "Нічна варта". На ній зображений вбраний у чорне капітан, що наказує лейтенанту розпочати марширування роти.

Робота була покрита темним лаком, який з роками накопичував бруд, створюючи хибне враження, що на ній зображено нічну сцену.

Картина "Нічна варта" Рембрандта Rijksmuseum

Атаки на "Нічну варту"

Картина "Нічна варта" неодноразово зазнавала пошкоджень з боку зловмисників. Двічі – у 1911 і 1975 році – на неї нападали з ножем.

У 1990 році чоловік розбризкав кислоту на картину. На щастя, завдяки швидкій реакції охоронця, тоді було пошкоджено лише лак.

"Нічну варту" реставрували щонайменше 25 разів. Нинішня реставрація вважається наймасштабнішою.