Знайдену на горищі картину Рембрандта продали за 1,4 мільйона доларів

Імовірну роботу голландського художника 17 століття Рембрандта ван Рейна, знайдену на горищі маєтку заможної родини в Камдені, штат Мен (США), продали на аукціоні за 1,4 мільйона доларів.

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Картину "Портрет молодої дівчини" знайшов власник, оцінювач та аукціоніст аукціонної галереї Thomaston Place Auction Galleries Кайя Вейє. Вона лежала на горищі, серед інших картин, повідомляє The New York Times.

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За словами аукціоніста, він "одразу впізнав стиль Рембрандта".

На картині зображена дівчина в чорній сукні з білим комірцем і білому чепчику. Портрет не підписаний, що є звичним для багатьох робіт Рембрандта.

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За інформацією аукціонного дому, портрет був написаний на дубовій дошці і вмонтований у золоту раму ручної різьби. Вважається, що він був представлений на виставці 1970 року у Філадельфійському музеї мистецтв.

На роботу претендувало дев'ять покупців. Зрештою вона дісталася аноніму, який зробив найвищу ставку - 1,4 мільйона доларів.

Картина "Портрет молодої дівчини", що імовірно належить пензлю Рембрандта Thomaston Place Auction Galleries

Експерт з автентифікації Марк Вінтер каже, що коли буде підтверджена автентичність картини, її вартість може ще більше зрости: "Людина, яка купила картину за 1,4 мільйона доларів, вже зробила дуже вигідну покупку. Вартість цієї картини, ймовірно, становить близько 15 мільйонів доларів".

Інші знахідки Рембрандта

Згідно з даними музею The Mauritshuis в Гаазі, де виставлені картини художників 17-го століття, Рембрандт створив лише близько 300 картин.

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Одним з останніх випадків, коли картину, яку приписували "нідерландській школі", зрештою визнали раніше невідомою роботою сталася у 2018 році.

Минулого року картину Рембрандта "Поклоніння королів" продали на аукціоні майже за 14 мільйонів доларів. Це сталося після того, як експерти встановили, що вона дійсно написана цим голландським художником. Двома роками раніше її вартість становила близько 17 тисяч доларів.