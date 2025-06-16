В Англії засудили крадіїв золотого унітазу, який був арт-об'єктом на виставці

Королівський суд Оксфорду виніс вирок Джеймсу Шину та Майклу Джонсу. Їх визнали винними у крадіжці арт-об'єкту "Америка" – золотого унітазу італійського художника Мауріціо Каттелана. Крадіжка сталась у 2019 році в Бленгеймському палаці в Англії. Про це повідомляє Art News, посилаючись на пресреліз Королівської прокуратури.

Шина за крадіжку зі зломом позбавили волі на чотири роки. А його співучаснику Джонсу, який стежив за палацом, дали 27 місяців ув’язнення.

За даними слідства, злочинці розібрали арт-об'єкт "Америка" за п'ять хвилин на третій день його експонування Бленгеймському палаці – родинному маєтку родини Черчиллів, об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У заяві Королівської прокуратури зазначають, що попри ретельне планування цієї крадіжки, зловмисники залишили безліч доказів: від телефонних повідомлень до слідів ДНК, знайдених у викраденому автомобілі та на кувалді, яку використали для злому.

Слідство встановило, що Джонс двічі відвідував палац перед крадіжкою: спочатку перед виставкою, а вдруге, щоб сфотографувати місце, де його встановили.

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14 вересня 2019 року, близько 5-ї ранку, Шин та його спільники проїхали на двох викрадених автівках через замкнені ворота. На камерах спостереження зафіксовано як група скоїла злом кувалдою та ломами. Потім зловмисники завантажили його у кузов однієї з машин.

Через декілька днів Шин написав Фредеріку Доу щодо продажу золота закодованим повідомленням. Вони обговорили виплату у розмірі 26 500 фунтів стерлінгів (34 500 доларів США) за кілограм викраденого золота. Раніше Доу засудили до 21 місяця позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на два роки та зобов'язали виконати 240 годин громадських робіт.





Саму скульптуру, яка застрахована приблизно на 6 мільйонів доларів, досі не знайдено.

Арт-об'єкт "Америка" створив італійський художник Мауріціо Каттелана у 2016 році. І вперше її представили у Музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку.

Це була інтерактивна інсталяція. Відвідувачі могли користуватися унітазом за прямим призначенням, що призвело до великого ажіотажу та черг.

Твір представили на виставці робіт художника родинному будинку Вінстона Черчилля 18-го століття.

Мауріціо Каттелан відомий своїми гіперреалістичними скульптурами та інсталяціями, а також іронічними арт-об'єктами, які він створює.

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