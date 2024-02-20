В Берліні, Потсдамі та Лейпцигу зазвучить "Місто Марії"

До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в знакових залах Німеччини відбудеться серія концертів "Незламні" двох українських колективів: Національного ансамблю солістів "Київська камерата" та молодого оркестру Mriya.

Оркестр Mriya був створений навесні 2022 року з музикантів, які через війну знайшли прихисток у Німеччині. Колектив об'єднався із відомим по всьому світу ансамблем "Київська камерата", щоб дати можливість німецьким слухачам познайомитися з сучасною українською академічною музикою, а також нагадати, що в Україні вже понад два роки триває повномасштабна війна, а понад десять – російська агресія, що почалася з анексії Криму та окупації частини Донбасу.

"Цей проект важливий, адже це зустріч двох колективів, які в різних складних умовах продовжують жити і нести українську культуру в світ. Оркестр Mriya, який відкриває українську музику у найкращих залах Німеччини, і легендарний колектив "Київська камерата" об'єднують зусилля. Вірю, ці концерти в такі дуже непрості для нас дати принесуть великий медіа-резонанс в Німеччині", – переконана авторка проєкту, керівниця оркестру Mriya Катерина Супрун.

Концерти "Незламні" відбудуться під орудою відомого диригента Рока Фаргаса, який здобув освіту в Кембриджі, Royal Academy in London, а нині навчається в університеті Ференца Ліста у Веймарі.

Рок Фаргас Mriya / Facebook

Солісткою концерту стане відома українська скрипалька, народна артистка України Богдана Півненко.

Програма концертів "Незламні":

Генріх Франц фон Бібер – "Battalia á 10"

– "Battalia á 10" Ганна Гаврилець – "Хорал" для струнних

– "Хорал" для струнних Олександр Родін – Концерт-симфонія для скрипки та струнного оркестру (2021)

– Концерт-симфонія для скрипки та струнного оркестру (2021) Золтан Алмаші – "Місто Марії" для струнних (2023). Присвячено Маріуполю..

– "Місто Марії" для струнних (2023). Присвячено Маріуполю.. Фелікс Мендельсон-Бартольді – Симфонія № 9 до мажор для струнного оркестру

Розклад концертів:

23.02 – Потсдам, Німеччина, St.Nikolai-Kirche

24.02 – Берлін, Німеччина, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

25.02 – Лейпціг, Gewanndhaus, Mendelssohn-Saal