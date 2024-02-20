В Берліні, Потсдамі та Лейпцигу зазвучить "Місто Марії"
До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в знакових залах Німеччини відбудеться серія концертів "Незламні" двох українських колективів: Національного ансамблю солістів "Київська камерата" та молодого оркестру Mriya.
Оркестр Mriya був створений навесні 2022 року з музикантів, які через війну знайшли прихисток у Німеччині. Колектив об'єднався із відомим по всьому світу ансамблем "Київська камерата", щоб дати можливість німецьким слухачам познайомитися з сучасною українською академічною музикою, а також нагадати, що в Україні вже понад два роки триває повномасштабна війна, а понад десять – російська агресія, що почалася з анексії Криму та окупації частини Донбасу.
"Цей проект важливий, адже це зустріч двох колективів, які в різних складних умовах продовжують жити і нести українську культуру в світ. Оркестр Mriya, який відкриває українську музику у найкращих залах Німеччини, і легендарний колектив "Київська камерата" об'єднують зусилля. Вірю, ці концерти в такі дуже непрості для нас дати принесуть великий медіа-резонанс в Німеччині", – переконана авторка проєкту, керівниця оркестру Mriya Катерина Супрун.
Концерти "Незламні" відбудуться під орудою відомого диригента Рока Фаргаса, який здобув освіту в Кембриджі, Royal Academy in London, а нині навчається в університеті Ференца Ліста у Веймарі.
Солісткою концерту стане відома українська скрипалька, народна артистка України Богдана Півненко.
Програма концертів "Незламні":
- Генріх Франц фон Бібер – "Battalia á 10"
- Ганна Гаврилець – "Хорал" для струнних
- Олександр Родін – Концерт-симфонія для скрипки та струнного оркестру (2021)
- Золтан Алмаші – "Місто Марії" для струнних (2023). Присвячено Маріуполю..
- Фелікс Мендельсон-Бартольді – Симфонія № 9 до мажор для струнного оркестру
Розклад концертів:
23.02 – Потсдам, Німеччина, St.Nikolai-Kirche
24.02 – Берлін, Німеччина, Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
25.02 – Лейпціг, Gewanndhaus, Mendelssohn-Saal