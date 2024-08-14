В Іспанії заарештували чоловіка, який планував продати фальшиву картину да Вінчі

Картину вилучили в 2022-му і відправили на експертизу

Іспанська поліція заарештувала у Мадриді чоловіка, який збирався продати підроблену картину Леонардо да Вінчі за 1,3 мільйона євро. Продаж фальшивки зірвали французькі митники.

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Як пише Guardian, два роки тому французькі митники конфіскували роботу нібито да Вінчі в місті Модана поблизу кордону з Італією. Чоловік віз її на продаж до Мілану і надав прострочену експортну ліцензію.

Через документи, які викликали підозру, митники звернулися до Національної поліції Іспанії. Роботу із зображенням італійського воєначальника й аристократа Джана Джакомо Трівульціо вилучили й відправили до Музею Прадо для аналізу.

Пізніше поліція оприлюднила заяву, в якій йшлося, що експерти визнали вилучену роботу "копією міланських портретів, написаних приблизно в кінці 15-го і на початку 16-го століття".

"Картина, ймовірно, була написана з шахрайським умислом на початку 20 століття. Таким чином, її вартість становить від 3000 до 5000 євро, і картину можна категорично виключити як створення Леонардо або будь-якого іншого італійського художника того часу", – йдеться в заяві.

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Речниця поліції повідомила, що заарештований зловмисник, який хотів продати фальшивку, це іспанець віком 40 років.

"Ліцензія на експорт не є гарантією автентичності твору. У цьому випадку ліцензія використовувалася як засіб заяви про оригінальність картини. Коли з'ясувалося, що термін дії ліцензії закінчився, картину конфіскували та розпочали розслідування. Як тільки слідство встановило, що йдеться про ймовірну контрабанду, його було затримано", - сказала вона.