Вчені дослідили ранні ескізи Леонардо да Вінчі: він розумів гравітацію раніше за Галілея та Ньютона

Науковці з Каліфорнійського технологічного інституту проаналізували ескізи у записниках да Вінчі, яким вже понад п'ять століть.

Малюнки свідчать про те, що автор розумів явище гравітації ще до Галілея, Ньютона та Ейнштейна. Про це повідомляє Space.com.

Да Вінчі проводив експерименти на початку 1500-х років із падінням частинок глека та описував прискорення при падінні.

"Тільки в 1604 році Галілео Галілей висунув теорію про те, що відстань, яку долає падаючий об’єкт, пропорційна квадрату часу, що минув, і лише наприкінці XVII століття сер Ісаак Ньютон розширив це, щоб розробити закон всесвітнього тяжіння, що описує, як об’єкти притягуються один до одного", – йдеться в заяві.

Фото: Британська бібліотека

На думку вчених, да Вінчі не вистачало інструментів, за допомогою яких він би міг виміряти точний час падіння предметів.

Художник та науковець записував та схематично описував свої експерименти.

Він малював трикутники, на яких показував взаємозалежність руху та падіння.

Ескізи також показали, що якщо рух глечика прискорюється з такою ж швидкістю, як сила тяжіння, він створює рівносторонній трикутник, який да Вінчі ідентифікував як "Equatione di Moti", що означає "вирівнювання (еквівалентність) рухів".

Дослідники проаналізували та переклали ескізи, а потім використали комп’ютерні моделі, щоб відтворити експерименти да Вінчі.

У нотатках Да Вінчі визнається, що швидкість падаючого матеріалу прискорюється донизу, але на їхнє падіння не впливає глечик.

Однак у той час він не зміг сформулювати свої спостереження у рівняння.

"Він змоделював це так, як відстань до падіння об’єкта пропорційна 2 у степені t [де t означає час], а не пропорційно t у квадраті. Це неправильно, але пізніше ми з’ясували, що він правильно використав таке неправильне рівняння", – каже співавтор дослідження Кріс Ро.

Під час моделювання експериментів з водяною вазою команда виявила ту ж помилку, що й да Вінчі кілька століть тому. Науковці вважають це дуже прогресивним та нестандартним баченням, яке значно випереджало час.