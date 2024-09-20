В Одесі планують знести пам'ятник Пушкіну – міськрада чекає на дозвіл від ЮНЕСКО

В Одесі таки знесуть пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

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Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю YouTube-каналу "Міста сили".

"Він (пам'ятник Пушкіну) також в розпорядженні. Підписано щодо його зносу. Сьогодні розійшлися всі листи", – заявив Кіпер.

Він додав, що в Одесі є суперечки щодо перейменування 6-7 вулиць. І ці дискусії провокують місцеві політики.

"Є закон, його потрібно виконувати. Сьогодні у нас інші герої. Я аналізував, чому піднімали ті чи інші питання щодо Пушкінської. Ми її перейменували на Італійську. Це стара історична назва, ніхто нічого не придумував. Площа Думська перейменована в Біржеву. Це також стара історична назва", – розповів Кіпер.

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За словами голови ОВА, молодь не проти перейменування вулиць, негативно реагує більш старше покоління. "Вони, мабуть, не за вулицями сумують. Я розумію, що вони там кохалися, гуляли, співали, веселилися. І саме в цьому проблема. Але у нас сьогодні є можливість підвести риску під цим питанням і рухатися далі", – сказав він.

Міськрада чекає на дозвіл від ЮНЕСКО

Для демонтажу пам'ятник Пушкіну на Думській площі міськрада має отримати відповідь від ЮНЕСКО, повідомив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга, пише Укрінформ.

Він пояснив, що той знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО, тому дії в цій зоні слід узгоджувати з ними. "Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас", – сказав Ліптуга.

Як одеський Пушкін уникає деколонізації

В Одесі довгий час тривали дискусії довкола зносу пам'ятника Пушкіну. Він був встановлений на кошти міських жителів у 1887-1889 роках на Приморському бульварі.

Після початку повномасштабного вторгнення частина жителів міста та активісти вимагали від знести пам'ятник. Але місцева влада, зокрема, мер Геннадій Труханов був проти.

"Сьогодні приходять якісь делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої", – казав Труханов у нещодавньому інтерв'ю УП.

У листопаді 2023 року Одеська історико-топонімічна комісія запропонувала провести вибіркову деколонізацію – знести шість радянських та імперських пам'ятників, на трьох прибрати з табличок слово "російський", а пам'ятники Пушкіну і Воронцову взагалі залишити.

10 листопада Кабінет міністрів позбавив пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі статусу нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Таким чином, місцева влада отримала дозвіл їх демонтувати.

18 листопада 2023 року одеський художник Ярослав Войцеховський облив фарбою пам'ятник Пушкіну. Поліцейські склали на нього два протоколи про дрібне хуліганство та порушення правил благоустрою.

Облитий фарбою Пушкін в Одесі "Думська"

24 серпня цього року на пам'ятник Пушкіну повісили таблички "Окупант", "Йому тут не місце" та "Хочу в музей до Каті".