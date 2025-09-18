В Ужгород перевезуть унікальну дерев’яну синагогу з Закарпаття

До Закарпатського музею народної архітектури та побуту в Ужгороді перевезуть одну з небагатьох дерев’яних синагог, які збереглися в Україні.

Щодо перенесення та реставрацію синагоги 18 вересня підписали меморандум, повідомили Об'єднання єврейської общини України (ОЄОУ) та Ужгородський скансен.

Споруду планують перевезти до музею вже цьогоріч. Потім будівлю почнуть реставрувати та облаштовувати інтер’єр відповідно до релігійних традицій. Синагога буде не лише музейним експонатом, а я простором для культурного і духовного життя єврейської громади.

Десятиліттями синагогу використовували як склад t.me/UJCUkraine

Угоду підписали директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук, Генеральний консул Угорщини Йожеф Бачкаі, Головний рабин Ужгорода та Закарпаття Вільгельм Мендель і в.о.директора музею Василь Коцан.

У 1980-х роках синагогу відкрила дослідниця з Будапешта Оніко Годзо, проте через її раптову смерть у 1990 році, вивчення пам’ятки було призупинено. У 1992-му році роботу дослідниці продовжили львівські архітектори. Вони обміряли споруду та зафіксували її особливості.

Після перевезення будівлі в Ужгород, її відреставрують t.me/UJCUkraine

Будівля має прямокутну форму і датується першою половиною ХХ століття. У скансені зазначили, що упродовж десятиліть вона не реставрувалася і використовувалася як склад.

"Зовні споруда виглядає майже як звичайна сільська хата, проте окремі деталі виказують її справжнє призначення", – зазначили в музеї.