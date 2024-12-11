Третьому підозрюваному у вбивстві Володимира Вакуленка оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві письменника Володимира Вакуленка 36-річному уродженцю Луганська Дмитру Катькалову з позивним "Академік". За версією слідства, він разом з російськими військовими викрав, побив та розстріляв Вакуленка під час окупації Ізюмщини.

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Про це йдеться в тексті підозри, яку опублікував Офіс генпрокурора.

Слідство з'ясувало, що Катькалов разом з двома іншими підозрюваними – Владиславом Нескородьєвим і Сергієм Удоденком (позивні "Лев" та "Удод"), ще одним військовим на ім'я Кирило з позивним "Кір'ян" та іншими не встановленими окупантами, викрали письменника з дому 22 березня 2022 року. Нескородьєву та Удоденку оголосили підозру ще рік тому – у листопаді 2023 року.

Катькалов разом з іншими окупантами намагався схилити Вакуленка до співпраці. Отримавши відмову, вони побили, а згодом розстріляли письменника.

Крім того, уродженця Луганська вважають причетним ще трьох людей: учасника АТО та двох місцевих жителів. Його підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням у поєднанні з умисним убивством та інших порушеннях законів і звичаїв війни.

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Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет, перекладач, активіст, волонтер. Автор 13 книг і лауреат численних літературних премій.

Наприкінці березня 2022 року російські військові окупували село Капитолівка Ізюмського району на Харківщині, де мешкав Вакуленко. Росіяни проводили обшуки вдома у письменника і двічі заарештовували його, і після другого арешту не відпустили.

Довгий час його вважали безвісти зниклим, але у листопаді минулого року експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених у братській могилі після деокупації регіону, належить письменникові.

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У листопаді минулого року прокуратура встановила особи двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох людей під час окупації Харківщини.

Це командир 4-ї роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої "ЛНР" з позивним "Лев" та його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод". Обидва – уродженці Луганська.

Наприкінці листопада журналісти "Слідство.Інфо" встановили, що родичі причетного до вбивства Вакуленка Владислава Нескородьєва ("Лев") із Луганська проживають як на окупованих територіях, так і на Київщині. Рідна сестра Владислава Сюзанна після окупації Луганська Росією у 2014 році переїхала в Ірпінь на Київщині. Там у 2022 році її сім'я пережила російську окупацію.