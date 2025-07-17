Весільний обряд "заплітання долі" включили до нематеріальної культурної спадщини

Обряд "заплітання долі" тепер є у переліку нематеріальної спащини України

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини включили весільний обряд "заплітання долі", який здебільшого побутує в Стрийському районі Львівщини.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Обряд "заплітання долі" або ж "завивання віночка" проводять для того, щоб передати родинні цінності, побажати молодятам щастя та вшанувати батьків, зазначили у відомстві. Зазвичай його проводять у передвесільні дні у четвер або п’ятницю.

Як проводять обряд?

Спочатку молодята разом з дружками та дружбами співаючи обрядові пісні збирають барвінок, миють та висушують. Потім з рослиною йдуть до церкви на сповідь та освячують її.

Далі виносять обрядові символи – барвінок, весільний коровай, "колачі", зерно, мед та солод.

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Для обряду необхідні барвінок, весільний коровай, “колачі”, зерно, мед та солод mcsc.gov.ua

Батьки нареченої під час ритуалу розплітають коси дівчині, розчісують їх, а потім знову заплітають коси, прикрашаючи барвінковим віночком з колача. Це знак, що дівчина має стати заміжньою.

Наступним етапом обряду є ритуал "посаду", який символізує про поєднання двох родів. Під час нього викупають "барвінкову долю", виголошують "прощі" молодим, батьківське благословення та громадське схвалення шлюбу.

Весільний коровай mcsc.gov.ua

Потім батьки нареченої передають "барвінкову долю" і кладуть або під іконами, або на стіл перед молодятами. До цього її ховають від "лихого ока". "Барвінкова доля" – це велика гірлянда, яку плетуть з квітів. У деяких селах вінки заведено плести вінки для нареченої та нареченого окремо в їхніх домівках. Лише після цього всі збираються разом, щоб сплести спільну "барвінкову долю", викупити віночок та благословити пару.

За традицією після весілля вінки та барвінкову долю подружжя зберігало все життя як оберіг сімейного щастя.

Як виглядає "барвінкова доля" mcsc.gov.ua

Вінок та "долю" плетуть тільки тим, хто вступає у шлюб уперше.

Наприкінці червня до нематеріальної культурної спадщини внесли ще один весільний обряд "дівування", поширений на Миколаївщині в міста Баштанка.