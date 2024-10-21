Вітовська, Жданов, Ісаєнко читали сценарій нового серіалу Наталки Ворожбит
У середу, 16 жовтня, у театрі Драматургів відбулися відкриті читання сценарію драматичного серіалу "Наша Галя" драматургині та режисерки Наталки Ворожбит.
Актори інсценізували сюжет першого епізоду серіалу для глядачів театру.
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Сценарій читали Ірма Вітовська, Юрій Кулініч, В'ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Олена Хохлаткіна, Віктор Жданов, Олександр Якобчук, Олег Шевцов, Любов Веселова, Кароліна Мруга, Наталка Кобізька.
Серіал охоплює десятиріччя від початку оголошення Україною Незалежності. Галя працює директоркою столичного магазину "Книга" у самому центрі міста. І за час, висвітлений у сценарії, головна героїня намагається не просто відстояти книжковий бізнес в буремних 90-х, а й зрозуміти своє місце у новій реальності.
В коментарі УП.Культура Наталка Ворожбит розповіла, що події першої серії відбуваються у липні та серпені 1991 року, прямо перед здобуттям Україною Незалежності. В книгарні доводиться продавати "що попало" й співпрацювати з іншими підприємцями - торговцями шубами і шкіряними куртками.
В той самий час Галя самостійно виховує двох близнючок – Зіту і Гіту.
"Для мене Галя – метафора росту пострадянської України до незалежної держави, її становлення, усвідомлення через помилки і шишки. І також роль жінки в ці часи, скільки було на її плечах, про стереотипи, виклики часу", – ділиться драматургиня.
Також під час заходу разом з глядачами збирали на засоби РЕБ для Руху VETERANKA.
Раніше Наталка Ворожбит в інтерв'ю для УП.Культура розповідала, що "Наша Галя" – це її авторський проєкт, який вона планує реалізувати самостійно в межах співпраці з Film.UA. Інший проєкт за твором Ольги Кобилянської "Рано вранці зілля копала" вона передасть іншому режисеру.
"Я хотіла б почала з "Галі…" – вона мені ближча і зрозуміліша, але все залежить від фінансування. І поки конкретики по жодному з проектів немає, я вирішила написати книгу на основі сценарію "Наша Галя" про яку я раніше згадувала", – розповідала Ворожбит.