Вітовська, Жданов, Ісаєнко читали сценарій нового серіалу Наталки Ворожбит

У середу, 16 жовтня, у театрі Драматургів відбулися відкриті читання сценарію драматичного серіалу "Наша Галя" драматургині та режисерки Наталки Ворожбит.

Актори інсценізували сюжет першого епізоду серіалу для глядачів театру.

Віктор Жданов та Ірма Вітовська FILM.UA

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Сценарій читали Ірма Вітовська, Юрій Кулініч, В'ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Олена Хохлаткіна, Віктор Жданов, Олександр Якобчук, Олег Шевцов, Любов Веселова, Кароліна Мруга, Наталка Кобізька.

Актори зачитали сюжет першого епізоду серіалу й інсценізували його для глядачів театру, серед яких були й культурні дієвці. FILM.UA

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Серіал охоплює десятиріччя від початку оголошення Україною Незалежності. Галя працює директоркою столичного магазину "Книга" у самому центрі міста. І за час, висвітлений у сценарії, головна героїня намагається не просто відстояти книжковий бізнес в буремних 90-х, а й зрозуміти своє місце у новій реальності.

Адрій Ісаєнко, В'ячеслав Довженко та Ірма Вітовська FILM.UA

В коментарі УП.Культура Наталка Ворожбит розповіла, що події першої серії відбуваються у липні та серпені 1991 року, прямо перед здобуттям Україною Незалежності. В книгарні доводиться продавати "що попало" й співпрацювати з іншими підприємцями - торговцями шубами і шкіряними куртками.

Наталка Кобізька FILM.UA

В той самий час Галя самостійно виховує двох близнючок – Зіту і Гіту.

Андрій Ісаєнко FILM.UA

"Для мене Галя – метафора росту пострадянської України до незалежної держави, її становлення, усвідомлення через помилки і шишки. І також роль жінки в ці часи, скільки було на її плечах, про стереотипи, виклики часу", – ділиться драматургиня.

Юрій Кулініч та Кароліна Мруга FILM.UA

Також під час заходу разом з глядачами збирали на засоби РЕБ для Руху VETERANKA.

Серед глядачів були театральний режисер Олексій Гладушевський та кінорежисерка Марися Нікітюк FILM.UA

Раніше Наталка Ворожбит в інтерв'ю для УП.Культура розповідала, що "Наша Галя" – це її авторський проєкт, який вона планує реалізувати самостійно в межах співпраці з Film.UA. Інший проєкт за твором Ольги Кобилянської "Рано вранці зілля копала" вона передасть іншому режисеру.

Зліва режисерка та сценаристка серіалу "Наша Галя" Наталка Ворожбит FILM.UA

"Я хотіла б почала з "Галі…" – вона мені ближча і зрозуміліша, але все залежить від фінансування. І поки конкретики по жодному з проектів немає, я вирішила написати книгу на основі сценарію "Наша Галя" про яку я раніше згадувала", – розповідала Ворожбит.